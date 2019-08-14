Kadroya geçen taşeron işçiye tediye ödemeleri yapıldı mı? Şeklindeki sorular sıkça araştırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre ödeme tarihleri belli oldu ve Resmi Gazete'de de yayınlandı. İşte taşeron işçiye tediye ödeme tarihleri...

TAŞERON İŞÇİYE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2019

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili detaylara AKSAM gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül köşesinde yer verdi. İşte Bülbül’ün yazısı:

Taşerondan kadroya geçenler de dahil tüm kamu işçilerine ödenen ilave tediyenin üçüncü taksidi 9 Ağustos’ta, yani bayramdan önce ödenecek. Asgari ücretli bir işçiye ödenecek ikramiye 792 lira.

Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeniyor. İlave tediye işçinin bir ayda çalıştığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalışan sayısı 26 gün kabul edilir ve ilave tediye işçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır. Yıl içinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak, haziran, ağustos ve aralık aylarında kamu işçilerine 13’er günlük tediye ödemesi yapılıyor.

İLAVE ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, ilave tediyenin birinci yarısı bugün, ikinci yarısı ise 31 Mayıs 2019 tarihinde ödenecek. Yer altı maden işlerinde çalışan işçilere ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık’ta ödenecek.

Kamu kurumları ile sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllerde çalışanlara yılda 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödeniyor.

İlave tediyeler, net ücret üzerinden yapılıyor.

İlave tediyeden, geçen yıl dört taksitte ödeme yapılan kadroya alınan taşeron işçiler de yararlanacak. Ancak, belediyelerin kurduğu şirketlerde kadroya alınan taşeron işçiler ilave tediyeden yararlanamıyor.