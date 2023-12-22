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        Haberler Yaşam Kadriye İsminin Anlamı Nedir? Kadriye İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Kadriye isminin anlamı nedir? Kadriye ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimlerin çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Kadriye adının anlamı hakkında bilgi sahibi misiniz? Kadriye ismi farklı anlamları taşımaktadır. İşte Kadriye adının anlamı ile ilgili detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 23:50 Güncelleme: 22.12.2023 - 23:50
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        Kadriye isminin anlamı
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        İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Kadriye isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        KADRİYE ADININ ANLAMI NEDİR?

        Kadriye ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Kadriye adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Kadriye isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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        KADRİYE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Kadriye ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Değer, kıymet, onurla ilgili.
        • Benzeri olmayan.

        KADRİYE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Kadriye ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Kadriye adını koymak caizdir.

        KADRİYE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Kadriye ismini kullanan 121.247 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Kadriye ismini kullanan 19.151 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Kadriye ismini kullanan 6.533 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Kadriye ismini kullanan 7.147 kişi bulunmaktadır.

        KADRİYE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Kadriye adını taşıyan insanlar çok samimi ve pozitif bir tabiata sahiptirler. Sakinliği ve huzurlu ortamları tercih ederler; gergin ve endişeye neden olabilecek şeylerden kaçınırlar. Çevrelerinde sessiz ve sakin tavırları onları çok sevilen biri yapar. İş hayatlarında azimli ve çalışkanlardır. Bu nedenle kendilerini çabuk sevdirirler. İlişkilerinde son derece hislidir ve partnerini çok mutlu ederler.

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        Olumlu yönleri

        Planlı, aşırı ilgiden hoşlanmayan, mükemmelci, kuralcı, doğal davranışları seven, yalnız kalmaktan sıkılmayan, tutumlu, mantıklı, işine çok önem veren, gelenekçi, pratik, yönetici vasfa sahip, dikkatli, çalışkan, sözüne Güvenilir, sorumluluk sahibi, öncü, kararlı, mesafeli, sabırlı.

        Olumsuz yönleri

        Bağlanmaktan korkan, aşırı risk almaktan kaçınmayan, abartıcı, limitlerini belirleyemeyen, aşırı hareketli, çabuk inanan, dağınık, detayları sevmeyen.

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        KADRİYE İSMİNE BENZER İSİMLER

        Kadriye isminde bulunan harf sayısı yedi, hece sayısı üçtür.

        Kadriye ismine uygun ikinci isimler

        Kadriye Elif

        İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

        Kader , Kadın , Kadife , Kadem , Kadire , Kadime , Kadıncık

        Son altı harfi ses uyumu olan isimler

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        Sadriye

        Son beş harfi ses uyumu olan isimler

        Bedriye

        Son dört harfi ses uyumu olan isimler

        Hayriye , Nuriye , Huriye , Fikriye , Şükriye , Sabriye , Fahriye

        Son üç harfi ses uyumu olan isimler

        Rukiye , Asiye , Remziye , Saniye , Zekiye , Safiye , Naciye

        İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

        Kafiye , Kaniye , Kalbiye , Kariye , Karye

        İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

        Kamile , Kerime , Katibe , Kebire , Kibariye , Kelime , Kazime

        Kadriye ismi ile uyumlu olan erkek isimleri

        Kadri , Kadrican , Kadrihan , Kadrettin , Kadreddin , Kadir , Kadem , Kadim , Kadı , Kadirşah , Kariye , Bekriye

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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