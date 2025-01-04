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        Haberler Gündem Güncel Kadirli'de "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı | Son dakika haberleri

        Kadirli'de "Üretici Kadınlar Pazarı" hizmete girdi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Üretici Kadınlar Pazarı" hizmete girdi. Başkan Mustafa Mert Olcar da stantları gezerek, kadınların yaptığı ürünlerden satın aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 18:21 Güncelleme: 04.01.2025 - 18:21
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        Kadirli'de "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, belediye tarafından Dr. Hüseyin Kabasakal Parkı yanında "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı. Pazarda, kadınlar kendi yaptıkları ürünleri satışa sundu.

        Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da stantları gezerek, kadınların yaptığı ürünlerden satın aldı. Burada yaptığı konuşmada Olcar, kadınlara yönelik istihdam yaratacak projelere önem verdiklerini söyledi.

        Üretici Kadınlar Proje Koordinatörü Dicle Haytaoğlu da 100 stantta üreten kadınların el emeğini sergilediğini belirterek, üreten kadınlarla kooperatifleşeceklerini ifade etti.

        Kadınlar da el işlerinden gıdaya kadar yaptıkları ürünler için bu şekilde bir yer açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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