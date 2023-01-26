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Kadir Suresinin okunuşu ve anlamı: Regaip Kandili Kadir Suresi nasıl okunur? Kadir Suresi duası Türkçe, Arapça okunuşu, anlamı ve fazileti nedir?

Kadir Suresi anlamı ve okunuşu: Regaip Kandili Kadir Suresi nasıl okunur?

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayına geçtiğimiz günlerde girildi. Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. Regaip Kandili okunacak duaları arasında yer alan Kadir Suresinin okunuşunu ve anlamını haberimizde derledik. İşte Regaip Kandili ile Kadir Suresi okunuşu...

Giriş: 26.01.2023 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Müslüman aleminde idrak edilen Kandil ve Kandil gecelerinde okunacak dualardan biri olan Kadir Suresi ile ilgili merak edilenleri haberimizde paylaştık. Kadir Suresinin okunuşu, anlamı ve faziletleri Kandili ibadet ederek geçirmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. İşte İslam dünyasında önemli bir yeri olan Regaip Kandili dualarından biri olan Kadir Suresi okunuşu ve anlamı...

  • KADİR SURESİ OKUNUŞU

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
    2. Ve ma edrake ma leyletülkadr
    3. Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
    4. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
    5. Selamün hiye hatta matle’ılfecr

  • KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

    Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

    1. Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.
    2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
    3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
    4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
    5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

  • KADİR SURESİ FAZİLETİ

    Kur’ân-ı Kerîm’in ne zaman indirildiğini ve bu zamanın özelliklerini belirterek faziletinden faydalanma gereğine işaret eden sûre, “Onu Kadir gecesinde indirdik” meâlindeki âyetle başlar. Müfessirler bu cümlede fiilin sonundaki zamirle Kur’an’ın kastedildiğini, bunun ilk bakışta anlaşılacak kadar belli olduğunu, Kur’an’ın azamet ve kudsiyetine işaret etmek üzere açık isim yerine zamir kullanıldığını söylerler. Âlimlerin çoğu, “peyderpey indirdik” anlamındaki nezzelnâ yerine “indirdik” mânasındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını dikkate alarak âyette, Kur’an’ın tamamının bir defada ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilişine temas edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimlere göre ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber’e ilk âyetlerin gelişi kastedilmektedir. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman dilimine, Kur’an’ın inişine sahne olduğu ve bu olayla değer kazandığı için “leyletü’l-Kadr” denilmiştir.

  • Kadir gecesinin ne olduğu sorusunu ihtiva eden ikinci âyete cevap veren müteakip âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine üstünlüğü ve özellikleri üzerinde durulmuştur. Söz konusu âyetlerde, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olup onda Allah’ın izniyle meleklerin ardarda indiği ve bundan dolayı fecrin doğuşuna kadar bütün geceyi mânevî bir huzur ortamının (selâm) kapladığı belirtilir. Tefsirlerde, meleklerle beraber yeryüzüne indiği haber verilen “ruh”un Cebrâil olduğu ve onun melekler arasındaki yüksek derecesinden dolayı özellikle anıldığı kaydedilir. Geceyi kaplayan esenlik ise o gecede yapılan dua ve ibadetlerin sonucu olarak ilâhî rahmetin artmasıyla ilgilidir.

  • KADİR SURESİ TEFSİRİ (KUR'AN YOLU)

    Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur’an’ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Âişe’ye isnad edilen, Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur’an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.

  • Müfessirler, “Biz onu Kadir gecesinde indirdik” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “o” zamiriyle Kur’an’ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554). Kur’an’ın, zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. “Biz onu indirdik” ifadesinden, “tamamını indirdik” veya “indirmeye başladık” mânaları anlaşılabilir. Âlimlerin çoğu, âyette “peyderpey indirdik” anlamındaki nezzelnâ yerine “indirdik” anlamındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur’an’ın tamamının ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimler ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber’e gelen Alak sûresinin ilk âyetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman diliminin Kur’an-ı Kerîm’in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sûrede ona “leyletü’l-Kadr” denilmiştir (M. Sait Özervarlı, “Kadr Sûresi”, DİA, XXIV, 140-141).

    “Bilir misin nedir Kadir gecesi?” meâlindeki 2. âyete cevap veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhân sûresinde de Kur’an’ın “mübarek bir gecede” indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir (Duhân 44/3-4).

  • KADİR SURESİ KAÇINCI SAYFA VE CÜZDE YER ALIYOR?

    Kadir suresi, 5 ayetten oluşmaktadır. Kadir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde bulunuyor. Kadir suresi, 598. sayfada yer almaktadır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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