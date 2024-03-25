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        Haberler Magazin Kadir İnanır'ın 'Tatar Ramazan' balmumu heykeli müzede - Magazin haberleri

        Kadir İnanır'ın 'Tatar Ramazan' balmumu heykeli müzede

        İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın bal mumundan yapılan heykeli, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 18:02 Güncelleme: 25.03.2024 - 18:02
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        • 1

          Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastanede tedaviye alınan usta oyuncu Kadir İnanır'ın balmumu heykeli, tamamlandı. Heykel, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

        • 2

          Kadir İnanır'ın 1992 tarihli 'Tatar Ramazan' filmindeki karakterinden esinlenilerek yapılan heykelde, kullanılmak üzere kıyafet ve tesbih bizzat Kadir İnanır tarafından verildi.

        • 3

          Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen,Kadir İnanır'ın Türk sinemasının efsanelerinden biri olduğunu belirterek; "Kadir İnanır'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar temenni ediyorum. Çalışmamız tamamlandı ve balmumu müzemize İnanır'ın heykeli de eklendi. Ülkemizin yetiştirdiği değerleri gelecek nesillere tanıtmak, onları anlatmak gibi bir görevimiz olduğu asla unutulmamalı. Umarım kısa sürede kıymetli sanatçımız sağlığına kavuşur ve müzeyi birlikte ziyaret ederiz" dedi.

        • 4

          200'Ü AŞKIN HEYKEL YER ALIYOR

          19 Mayıs 2013'te açılışı yapılan ve balmumu heykel müzelerinin Türkiye'deki ilk örneği olan 'Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde, başta Atatürk olmak üzere tarih, kültür, bilim, medya, sanat, siyaset ve spor dünyasında yer alan 200'ü aşkın ünlü ismin heykeli bulunuyor. Geliri ise engelli ve kız çocuklarının eğitimine harcanıyor.

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