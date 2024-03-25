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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, Avusturya karşışına çıkıyor! - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, Avusturya karşışına çıkıyor!

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta yarın Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İtalyan çalıştırıcı, Macaristan maçı sonrasında daha çok genç yıldızların ağırlıklı olduğu bir kadroyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:35 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:35
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        • 1

          2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta yarın Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

        • 3

          Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

        • 4

          Milli Takım, üç gün önce oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti. Avusturya ise iki gün önce oynadığı özel maçta deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi.- EURO 2024'te Türkiye F, Avusturya D Grubu'nda mücadele edecek.

        • 5

          Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek.

        • 6

          Avusturya ise şampiyonada D Grubu'nda yer alıyor. Avusturya, Fransa, Hollanda ve A yolu play-off galibi (Galler-Polonya) ile karşı karşıya gelecek.

        • 7

          GENÇLER SAHAYA ÇIKACAK

          Macaristan mücadelesi sonrasında İtalyan hoca, “Kafamda şöyle bir plan var, daha az forma şansı bulan, dakika almayan gençleri de bu tarz tecrübe kazanacakları maçlarda değerlendirmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli hocanın, Budapeşte’deki mücadelede hem genç hem de tecrübeli oyuncuların karışımı bir ilk 11 oluşturması bekleniyor.

        • 8

          Kalede Mert Günok’un yerine bu kez Uğurcan Çakır’ın eldivenleri giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

        • 9

          Stoperde Kaan Ayhan ile Merih Demiral'ın yer alması, orta alanda Salih Özcan’ın forma giymesi bekleniyor.

        • 10

          Budapeşte’de oyuna sonradan girerek ilk kez A Milli olan Can Uzun ile Arda Güler’in, bu kez 11’de olacağı tahmin ediliyor.

        • 11

          Kenan Yıldız’ın yerine solda Kerem Aktürkoğlu, forvette de Yusuf Yazıcı’nın 11’de olma ihtimalleri yüksek.

        • 12

          İlk kez aday kadroya çağrılan ve Macaristan’a karşı yedek bekleyen Oğuz Aydın’ın ise, yarın süre bulacağı düşünülüyor.

        • 13

          ADAY KADRO

          Sakatlığı nedeniyle Rıdvan Yılmaz'ın çıkarıldığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

          Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

          Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray).

          Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor).

          Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille).

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