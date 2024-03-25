A Milli Futbol Takımı, Avusturya karşışına çıkıyor!

GENÇLER SAHAYA ÇIKACAK

Macaristan mücadelesi sonrasında İtalyan hoca, “Kafamda şöyle bir plan var, daha az forma şansı bulan, dakika almayan gençleri de bu tarz tecrübe kazanacakları maçlarda değerlendirmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli hocanın, Budapeşte’deki mücadelede hem genç hem de tecrübeli oyuncuların karışımı bir ilk 11 oluşturması bekleniyor.