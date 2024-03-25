Mersin'de 4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı
Mersin'in Erdemli ilçesinde yeni yapılan 4 katlı bir bina, yan yatmaya başladı. Binada incelemeler sürüyor.
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Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, yeni yapılan binaların depreme dayanıklı olması hayati önem taşıyor. Ancak tüm uyarı ve denetimlere rağmen bazı binaların yapımı sırasında bir takım aksaklıklar da yaşanabiliyor.
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Bunlardan biri de Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki bir inşaat sahasında meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre, inşaat alanında yapımı tamamlanan 4 katlı bir bina yan yatmaya başladı.
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Durumun önceki gün fark edilmesi üzerine, iş makinesi ile binanın yan tarafı kazıldı. Ertesi gün bina bu kez diğer tarafa doğru yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazıldı.
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Yan yatma tehlikesinin devam ettiği 4 katlı blok ile ilgili kısa sürede bir çözüm üretilmesi bekleniyor.