Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle; "Aşkınız ve ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Hakkın hakikatin sevdası sende. Göz nurum başımın tacısın Tokat. Bugün bir kez daha sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Şu muhteşem katılım Tokat'ın 31 Mart'ta nerede olacağını ortaya koyuyor. Bu şehir Malazgirt'ten hemen sonra mümin gönüllere sığınak olmuştur. Tokat, bu toprakların vatan olmasına çok büyük katkılar sağlamıştır.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ HAZMEDEMİYORLAR" Emniyete sordum 45 bin kişi burada. Maşallah. İnşallah 31 Mart'ta Tokat milli irade bayrağını bir kez daha en üste dikerek kendine yakışanı yapacaktır. Tercihinizle Türkiye ve dünyaya mesaj vereceksiniz. Türkiye'nin 21 yılda 3 kat büyümesinden rahatsız olanlar pusuda bekliyor. Mesele AK Parti değil, mesele doğrudan Türkiye. Türkiye'nin gücünü hazmedemiyorlar. REKLAM "31 MART'TA MİLLİ İRADE BAYRAMINI KUTLAYACAĞIZ" Seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Tokat ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? İnşallah sizlerle birlikte 31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacağız.

"MUHALEFETİN ACINACAK HALİ VAR" Son 30 yılının her günü ülkesine ve milletine hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak bana en çok neye hayıflanıyorsunuz diye sorarsanız muhalefetin hali derim. Türkiye maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetleme görevini yapan bir muhalefete sahip değil. CHP yönetimi yerini hep vesayet ve darbe tarafında belirlediği için siyasal muhalefet tarafı boş kaldı. Yahu merkez belediye başkan adayını takdim ediyor adayını bulamıyor. İzlediniz değil mi aday ortada yok. Muhalefetin acınacak hali var. Dönüp de ülkenin haline bakamıyorlar. "ŞEHİRLERİMİZE GİTMEK BİZE MORAL VERİR" Evet siyaset yolunda hizmet yolunda iş lazımdır eser lazımdır. Birileri 31 Mart seçimlerine neden bu kadar önem verdiğimizi soruyor. Yılbaşından beri 2 defa gittiğimiz illerimiz oldu. Şehirlerimize gitmek bizi yormaz tam tersine moral verir. İktidara geldiğimizden beri bu 18.sandık imtihanımız. Hepsinden de başarıyla çıktık. Hepsinde aynı heyecanla aynı şevkle çalıştık.

"3-5 BELEDİYE İÇİN DEM'LE İTTİFAKA GİRDİLER" Sırf 3-5 belediye fazla almak uğruna DEM'le girdikleri ittifaka kimlerin koçluk ettiğini görüyorsunuz, değil mi? Talimat nereden geliyor, Kandil'den. Talimat Kandil'den uygulama İstanbul'dan. DEM dediğiniz yapı geçmişten beri partiymiş gibi davranan bir örgüt aparatıdır. Örgüt militanları tarafından tokatlanan siyasetçilerle particilik, belediyecilik yapılamaz. CHP'nin böyle bir partiyle yol yürüme hesabı anlaşılır değil. "ALIM GÜCÜ ESKİSİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK" Ülkemizi 21 yılda 3 kat nasıl büyüktüysek, 2 kat daha büyüterek en büyük 10 ekonomi arasına çıkartacağız. Enflasyon yılın ikinci yarısı düşecek. Alım gücü eskisinin üzerine çıkacak. Emeklilerin bayram ikramiyeleri de 2-5 Nisan'da hesaplara yatacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz. "