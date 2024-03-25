Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar

Taksiyle gelen 3 kişi ile sürücü Y.E.Y., trafik polisini araya alıp dövmeye çalıştı. Y.E.Y., birkaç kez polise yumruk atmaya kalkıştı. Trafik polisinin çağırdığı takviye ekibini gören Y.E.Y. ile 3 yakını kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.