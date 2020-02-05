"HER ŞEY BU ÜLKEDE ÇOK GÜZEL OLSUN"

Benim bir tek isteğim var; her şey bu ülkede çok güzel olsun, herkes birbirini çok sevsin ve saysın. Tabii ki bizim birbirimize karşı toplum olarak, birey olarak görüşlerimizde farklılık olacaktır. Öyle olmazsa yaşamın da tadı olmaz ama acil olarak bütün bu sorunları kenara bırakacağız.