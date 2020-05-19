Hayırlı Kandiller... Bugün en özel Kadir Gecesi mesajlarını derledik. En güzel anlamlı Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinizi mutlu etmek tek tık uzağınızda. İster anlamlı kısa Kadir Gecesi mesajları ister uzun Kadir Gecesi mesajlarını eşinize dostunuza yollayın. İşte 19 Mayıs Kadir Gecesi mesajları 2020...
EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020
Bugün Kadir Gecesi! Milyonlarca Müslüman Kadir Gecesi günü heyecanını yaşıyorlar. Böyle anlamlı günde siz de sevdiklerinize en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri göndermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
Kadir Geceniz mübarek olsun. Rabbim bu gecenin hürmetine Affettiği Kullarından eylesin Cümlemizi (amin) Hayırlı Kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Ey Rabbim şu sonsuz merhamet ve rahmetinden bir damla da olsa, nasiplenmeyi hakeden kullarında eyle bizi. Amin! Kadir Geceniz hayırlı olsun.
Kadir Gecesi bütün bir insanlığın hidayetine, ümmetin vahdetine, bizlerin kardeşliğine vesile olsun inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Gül-i Muhammed-i olanlara selam olsun, selam diyarından geçenlere bahar olsun, gönlü hazan olanların gönlü gülistan olsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.
Allahım bizleri rehmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sıratı müstakimden ayırma. Hayırlı kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin… Kadir geceniz hayırlı olsun.
Mübarek Kadir gecesinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olarak dualarınızın kabul olması dileğiyle, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kandilimiz mübarek olsun.
Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir geceniz hayırlı olsun.
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