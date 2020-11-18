Neslihan beni daha iyi bir insan yaptı. Daha adil, daha dürüst yaptı. Daha kendini bilen bir insan yaptı. Neslihan benim gibi birisi olsa istemezdim. Benim gibi birini taşıyamazdım. 2 zıt kutuptuk; bir araya geldik, bir kıvılcım çıktı.