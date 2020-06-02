Eşi Neslihan Atagül'ün sorularını yanıtlayan Kadir Doğulu, "İnsanın tek sahip olacağı şey aşktır. Aşk dendiği zaman bir kadın ve erkek arasındaymış gibi düşünülüyor. Ona ben 'sevdalık' diyorum. Çünkü o iki insan arasında kalırsa sevda oluyor" dedi.