"ÇOCUK" SORULARINA YANIT

Çocukları her fırsatta çok sevdiğini dile getiren Neslihan Atagül, geçtiğimiz haftalarda gazetecilerin "Çocuk özlemi çekiyor musunuz?" sorusuna "Bu işler nasip, kısmet işi... İşimiz, gücümüz var, onlar başlıyor. 'İstiyorum' derim, 'İstemiyorum' derim. Hiç böyle bir şeyleri şekillendirmeyi tercih etmiyorum açıkçası. Onun için her şeyi akışına bıraktım. Ben de yaşıyorum bu hayatı." yanıtını vermişti.