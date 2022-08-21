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Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e: Her yeni yaşın bizi daha güzel günlere götürüyor! - Magazin haberleri

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e: Her yeni yaşın bizi daha güzel günlere götürüyor!

2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile evlenen oyuncu Neslihan Atagül, 30. yaşına girdi. Eşinin doğum gününde duygusal bir yazı kaleme alan Doğulu, Atagül'e "Her yeni yaşın bizi daha değerli ve güzel dünlere götürüyor, hep böyleydi hep böyle olsun. İyi ki doğdun" sözleriyle seslendi

21.08.2022 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile mutlu birlikteliği süren Kadir Doğulu, eşinin 30. yaş gününe özel duygusal bir paylaşımda bulundu.

  • Atagül'ün fotoğrafını yayınlayan Doğulu, gönderisine "Her yeni yaşın bizi daha değerli ve güzel günlere götürüyor, hep böyleydi hep böyle olsun. İyi ki doğdun." ifadelerini notunu düştü.

    Atagül de eşinin paylaşımına "Sevgilim..." sözleriyle karşılık verdi.

  • "ÇOCUK" SORULARINA YANIT

    Çocukları her fırsatta çok sevdiğini dile getiren Neslihan Atagül, geçtiğimiz haftalarda gazetecilerin "Çocuk özlemi çekiyor musunuz?" sorusuna "Bu işler nasip, kısmet işi... İşimiz, gücümüz var, onlar başlıyor. 'İstiyorum' derim, 'İstemiyorum' derim. Hiç böyle bir şeyleri şekillendirmeyi tercih etmiyorum açıkçası. Onun için her şeyi akışına bıraktım. Ben de yaşıyorum bu hayatı." yanıtını vermişti.

  • "ONUN HAYATIMDA OLUŞU MUAZZAM BİR HEDİYE!"

    Haziran ayında Doğulu ile 8. evlilik yıl dönümlerini kutladıkları hatırlatılan Neslihan Atagül'e, "Kadir Bey'den özel bir sürpriz geldi mi?" sorusu da yöneltilmişti.

    Konuyla alakalı konuşan ünlü isim, "Kadir umarım hayatımda her zaman olur. Onun hayatımda varoluşu zaten benim için muazzam bir hediye..." açıklamasını yapmıştı.

  • "AYRILIK" DEDİKODULARI

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda da ünlü çift hakkında "ayrılık" iddiaları ortaya atılmıştı. Kadir Doğulu, sık sık eşi Neslihan Atagül ile boşanacaklarına dair haberler çıkmasıyla ilgili, "Ya, haydi oradan!" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.

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