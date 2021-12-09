"BUNLAR BİR İDDİA!"

Kadir Doğulu, daha sonra sözlerine, "Bunlar bir iddia. Siz sorduğunuz için cevap vermeli miyim?" şeklinde devam etti.

Doğulu, eşinin yurt dışında aldığı ödüller için ise, "Evet, bir değil birden fazla ödül oldu. Karım olduğu için söylemiyorum ama çok yetenekli kendisi." şeklinde konuştu.