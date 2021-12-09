Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kadir Doğulu'dan 'aldatma' sorularına yanıt: Evet, ihanet ettim!

Kadir Doğulu: Evet, ihanet ettim!

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Neslihan Atagül'e ihanet ettiği yönündeki söylentileri ti'ye aldı. Konuyla ilgili sitemkar bir çıkışta bulunan Doğulu, "Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim! Bunlar bir iddia!" diyerek, şaşırttı

09.12.2021 - 07:53 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Kadir Doğulu (39), önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir mekan girişinde karşısında muhabirleri gören Doğulu, aracından iner inmez kameralara yakalanınca neye uğradığını şaşırdı.

  • "SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ?"

    Kadir Doğulu, "Eyvah, siz nereden çıktınız? Artık mekan çıkışlarını değil, herhalde istihbarat alıp, girişlerini bekliyorsunuz." diye konuştu.

    Kahkahalar eşliğinde mekana giren oyuncu, "Arkadaşlar toplantım var, o yüzden buradayım. Bana müsaade ederseniz, başka zaman konuşuruz." ifadelerini kullandı.

  • "HADİ ORADAN!"

    Sık sık eşi Neslihan Atagül ile ayrılacaklarına dair haberler çıkan Kadir Doğulu, "Ya, hadi oradan!" diyerek, söylentileri yalanladı.

  • "İHANET ETTİM! SABAH KALKTIĞIM ZAMAN YÜZÜNE BAKMADIM"

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mekan çıkışında muhabirlerle sohbet eden Doğulu, gazetecilerin "Eşiniz Neslihan Hanım'a ihanet ettiğiniz ve ayrılacağınız yönündeki haberler için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da yanıt verdi.

    Ünlü oyuncu, "Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim!" diyerek, herkesi şaşırttı.

  • "BUNLAR BİR İDDİA!"

    Kadir Doğulu, daha sonra sözlerine, "Bunlar bir iddia. Siz sorduğunuz için cevap vermeli miyim?" şeklinde devam etti.

    Doğulu, eşinin yurt dışında aldığı ödüller için ise, "Evet, bir değil birden fazla ödül oldu. Karım olduğu için söylemiyorum ama çok yetenekli kendisi." şeklinde konuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.