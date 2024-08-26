Kadınların sessiz düşmanı lipödem: Bacaklarınızdaki şişlikten şikayet ediyorsanız dikkat! Lipödem nedir, neye dikkat edilmeli?

LİPÖDEMİN AŞAMALARI

Lipödem birçok kişide zamanla yavaş yavaş kötüleşir. Lipödem aşamaları şunları içerir:

1. Aşama: Cildiniz normal görünür, ancak cildinizin altında çakıl taşları gibi bir şey hissedebilirsiniz. Bu aşamada ağrı ve morarma olabilir.

2. Aşama: Cilt yüzeyiniz düzensizdir ve kapitone dikiş, ceviz kabuğu veya süzme peynir gibi görünen çukurlaşmalar olabilir.

3. Aşama: Bacaklarınız şişirilmiş dikdörtgen balonlar gibi görünebilir ve büyük deri ve yağ kıvrımlarınız vardır. Bacaklarınızdaki yağ dışarı çıkarak yürümenizi zorlaştırabilir.