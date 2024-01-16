Kadınların önemsemesi gereken 7 ciddi sinyal!

Genital siğiller

Genital bölgede kabarık ve genellikle deri renginde olan lezyonlar 'genital siğil' olabiliyor. Değişik görünümde, renkte ve çeşitli yaygınlıkta görülen bu siğiller en sık Human Papilloma Virüsü'nden (HPV) kaynaklanıyor. Aydın, siğillerin çoğunlukla şikayet oluşturmadıklarını ve nadiren kaşıntıya yol açabildiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Siğillerin yüzde 90'ından sorumlu olan HPV tip 6 ve 11 rahim ağzı kanseri açısından düşük risk grubunda yer alır. Ancak diğer alt grupların da eşlik edebilmesi nedeniyle rahim ağzı kanseri tarama testlerinin mutlaka yapılması gerekir."