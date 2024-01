Kadınların başrolde olduğu 15 unutulmaz komedi filmi

9’dan 5’e (1980)

(Nine to Five)



Judy Bernly (Jane Fonda), eşinden boşanmasının ardından sekreter olarak işe girer. Deneyimli, sivri dilli Violet’e bağlı olarak çalışır. Her ikisinin de yöneticisi, kadınlara karşı ayrımcı tavırlarıyla tanınan, egoist ve çekilmez bir adam olan Franklin Hart’tır (Dabney Coleman). Hart, hak ettiği halde Violet’i değil, liyakatsiz şekilde bir erkeği terfi ettirir. Violet ve Judy, Hart’ın sekreteri Doralee Rhodes (Dolly Parton) ile birlikte zorba yöneticilerine karşı birleşmeye ve ondan intikam almaya karar verirler. Onu kaçırıp alıkoyarlar ve iş yerinde tüm kontrolü ele geçirirler. Şirkette işler hızla yoluna girer ve verimlilik artar. Ama bu durumu ne kadar ve nasıl devam ettireceklerini bilemezler. Colin Higgins’in yönettiği film, gişelerde çok başarılı oldu ve yapımcıları tarafından 1980’lerde beş sezonluk bir TV dizisine dönüştürüldü. 2009’da ise Dolly Parton’un yazdığı yeni şarkılarla bir Broadway müzikali olarak sahnelendi.