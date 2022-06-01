Kadınların vücudunda östrojen hormonun fazla olması çeşitli problemlere yol açabilmektedir. Bu problemler arasında öne çıkanlar; vücudun aşırı derecede tüylenmesi, regl periyodunda ortaya çıkan düzensiz durumlardır. Bütün bunların yanı sıra östrojen hormonunun vücutta fazla olması istenilen durumlarda vardır. Örneğin gebelik sürecinde kadınların vücudundaki östrojen seviyesi artış göstermektedir.

Bu durum oldukça normal ve östrojenin olması gereken şeklidir. Buna karşılık gebelik dışında beklenmedik bir şekilde östrojen hormonunun vücutta artış göstermesi pek çok hastalığa bile neden olabileceğinden böyle bir şüphe duyulduğunda vakit kaybedilmeden bir hekimle görüşülmesi gerekmektedir. Bu içeriğimizde sizler için kadınlarda östrojen hormonu fazlalığı nedir, neden olur, kadınlarda östrojen hormonu yüksekliği belirtileri ile ilgili bilgileri ayrıntılı bir şekilde bir araya getirdik.

Kadınlarda Östrojen Hormonu Fazlalığı Belirtileri

Kadınlarda östrojen hormonunun fazla salgılanması gebelik dışında istenilen bir durum değildir. Pek çok sağlık sorununun ortaya çıkmasına neden olabilir. Kadınlarda östrojen hormonu fazlalığı belirtileri ile ilgili öne çıkanları sizler için sıraladık;

Kadınlarda östrojen hormonu fazla salgılanırsa regl döngüsü bozulur,

Fazla salgılanan östrojen hormonu cinselliğe karşı soğumaya neden olur,

Kadınlarda östrojenin aşırı olması ruhi dalgalanmalara ve mutsuzluğa yol açar,

Östrojenin fazla olması devamlı olarak şişkin hissetmeye ve vücudun şişmesine neden olabilir,

Fazla östrojen yüzünden memelerin hassasiyeti artar ve memeler şişer.

Regl öncesinde pek çok kadının sorun yaşadığı PMS dönemi sendromu östrojen artışında daha da fazla olur.

Kadınlarda östrojen hormonu artınca memelerde kistler oluşabilir.

Kadınlarda Östrojen Hormonu Fazlalığı Tedavisi

Östrojen fazlalığı sorunu yaşayan pek çok kadın vardır. Bu durumun zamanında tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü östrojenin kadınlarda fazla olması da pek çok soruna neden olabilir. Peki kadınlarda östrojen hormonu fazlalığı tedavisi için neler yapılabilir… Öncelikle kadının vücudunda östrojenin artmasına neden olan yiyeceklerden uzak durması gerekmektedir. Östrojenin artışına neden olan pek çok sebze ve meyve vardır. Buna karşılık östrojenin azalmasını sağlayacak besinlerden faydalanmak da mümkündür. En önemlisi kişi vücudunda fazla östrojen olduğunu düşünüyorsa vakit kaybetmeden uzman bir doktordan destek almalıdır.

Kadınlarda Östrojen Hormonu Yüksekliği Nasıl Anlaşılır?

Östrojenin kadınlarda artış göstermesi istenilen ve sağlıklı bir durum değildir. Peki kadınlarda östrojen hormonu yüksekliği nasıl anlaşılır. Bunun anlaşılabilmesi için kadın vücudunda fark edilen bazı değişimler olmaktadır. Bu değişimleri sizler için sıraladık;

Kadınlar östrojen arttığında ilk olarak regl periyodunda değişimler olmaktadır,

Östrojenin fazla olması depresyona ve ruhi bozukluklara yol açabilmektedir,

Kadınlarda fazla östrojen salgılandığında memeler belirgin şekilde etkilenmektedir. Ani şişkinlik hassaslaşma ve bazen kistler fazla östrojenden kaynaklı olarak oluşabilmektedir.

Kişiden ani kilo alma östrojen fazlası yüzünden olabilir. Ya da bazı kişiler vücutlarının şişkin ve ödemli olduğunu da belirtmişlerdir.

Östrojen hormonun vücutta artışı cinselliğe karşı soğumaya neden olabilir.

Kadınlarda Östrojen Hormonu Yüksekliği Neden Olur?

Kadınların bazıları dönemsel olarak bazıları da uzun süreli östrojen hormonu yüksekliği sorunu yaşamaktadır. Peki kadınlarda östrojen hormonu yüksekliği neden olur. Özellikle hamileliğin oluşumunda progesteronla östrojen hormonu beraber çalıştığı için östrojenin yükselmesi oldukça normaldir. Ancak bu durum sadece gebelikte normaldir. Bunun dışında bazı genetik faktörler, besinler ve yaşam biçimi kişilerde aniden östrojen hormonunun yükselmesine neden olabilir.

Kadınlarda Östrojen Hormonu Fazlalığı Nasıl Geçer?

Kadınlarda östrojen hormonun fazlalığı bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla kadınlarda östrojen hormonu fazlalığı nasıl geçer diye merak edilmektedir. Öncelikle kişinin fazla kiloları varsa onlardan kurtulmalıdır. Bunun yanı sıra lifli gıdaları tercih etmek de faydalı olmaktadır.