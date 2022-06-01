Kadın vücudunun oluşumunda da östrojen hormonu devreye girer. Bazı durumlarda östrojenin azlığı ya da çokluğu kişide hastalıklara da neden olabildiği için çok dikkat edilmektedir. Örneğin kemikler, kolesterol, kilo alımı ve vücuttaki glikoz dengesi de östrojen hormonunun vücutta doğru seviyede salgılanmasıyla ilgilidir. Bu içeriğimizde sizler için kadınlarda östrojen hormonu azlığı nedir, neden olur, kadınlarda östrojen hormonu düşüklüğü belirtileri ile ilgili bilgileri ayrıntılı bir şekilde bir araya getirdik.

Kadınlarda Östrojen Hormonu Azlığı Belirtileri

Kadınları için hayati olan östrojen hormonunun vücutta doğru şekilde salgılanması kadın sağlığı için çok önemlidir. Peki kadınlarda östrojen hormonu azlığı belirtileri nelerdir… İşte sizler için sıraladık;

Östrojen hormonu azaldığında vajinadaki kayganlığın azalması yüzünden cinsel ilişki esnasında acı, sancı ve ağrı hissedilebilir,

Östrojen hormonunun azalması çoğu zaman idrar yolu enfeksiyonun sıklaşmasına yol açabilir,

Östrojen kadınların ruh halini de etkilediğinden azaldığında depresyona meyil, mutsuzluk ve huzursuzluğa da neden olabilir,

Östrojenin vücutta azalması geçmeyen baş ağrısı migrenin tetiklenmesine yol açabilir,

Kadınların vücudunda östrojen azaldığında meme hassasiyetinde artış olabilir,

Östrojenin azalması kadınlarda menopoz etkileri de gösterebildiğinde ani sıcak basması da oluşabilir,

Östrojen azlığı kadınlarda ruhi dalgalanmalara yol açabilir,

Östrojen kadınların regl döngüsünün oluşumunu sağladığından azaldığında bu döngüde kişinin normaline bağlı olarak değişimler olabilir.

Kadınlarda Östrojen Hormonu Azlığı Tedavisi

Vücudunda östrojenin azaldığını fark eden kadınlar genellikle tedirgin olmaktadır. Bu nedenle kadınlarda östrojen hormonu azlığı tedavisi var mı diye çok merak edilmektedir. Östrojen hormonunun azalmasına karşılık çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Östrojen bir hormon olduğundan çoğunlukla hormon takviyesinden destek alınmaktadır. Ancak kadınlarda östrojen azlığının hangi yaşlarda tespit edildiği de önemlidir. Çünkü menopozla beraber östrojen doğal olarak azalmaktadır. Buna karşılık eğer kadınlar 20 ile 45 yaş arasında ise ve östrojen azlığı sorunu yaşıyorsa hekimler mutlaka östrojen takviyesi tavsiye etmektedir. Dolayısıyla vücudunuzda östrojen azlığına yönelik herhangi bir belirti hissettiğinizde vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşmenizde fayda vardır.

Kadınlarda Östrojen Hormonu Düşüklüğü Nasıl Anlaşılır?

Östrojen hormonu kadınların sağlıklı olarak yaşamını sürdürmesini sağlar. Bu yüzden östrojen düşüklüğü genç yaşlarda iyi ve sağlıklı bir durum değildir. Peki kadınlarda östrojen hormonu düşüklüğü nasıl anlaşılır. Sizler için sıraladık;

Kadınlarda östrojen hormonu düştüğünde göğüsler hassaslaşmaya başlar,

Östrojen hormonunun azlığı depresyona ve mutsuzluğa neden olabilir, Aniden hisleriniz değişiyorsa östrojenin azaldığından endişe edebilirsiniz,

Devamlı yorgun ve halsiz hissetme,

Östrojen hormonunun azalması geçmeyen baş ağrılarına neden olabilir,

Kadınlarda östrojen hormonu azalırsa zihinsel fonksiyonların yavaşlanması ve odaklanmada güçlük oluşabilir.

Kadınlarda Östrojen Hormonu Azlığı Neden Olur?

Östrojen hormonun beklenmedik bir şekilde kadınlarda azalması istendik bir durum değildir. Bunun nedenleri kişiden kişiye değişmekle beraber sizler için kadınlarda östrojen hormonu azlığı neden olur konusunun öne çıkanlarını listeledik;

Hipofiz bezinde yetmezlik oluşursa bu östrojeni olumsuz etkiler,

“Pelvik inflamatuar” hastalığı östrojenin düşmesine neden olur,

Fazla spor yapmanın östrojenin azalmasına neden olduğu belirtilmektedir,

Genetik ve yeme bozukluklarının östrojenin düşmesine yol açtığı düşünülmektedir,

Bazı durumlarda böbrek yetmezliğinin östrojen düşüklüğüne neden olabildiği uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Vücutta toksinlerin artması ve over yetmezliğinin de östrojeni azalttığı düşünülür.

Kadınlarda Östrojen Hormonu Düşüklüğü Nasıl Geçer?

Pek çok kişi kadınlarda östrojen hormonu düşüklüğü nasıl geçer diye merak eder. En kesin tedavi yöntemi hormon takviyesidir.