Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Diğer Kadınlar sutopunda hedef 2028 ve 2032 Olimpiyatları - Diğer Haberleri

        Kadınlar sutopunda hedef 2028 ve 2032 Olimpiyatları

        İzmir TOHM ve SEM'de bir araya gelen 27 kadın sutopu sporcusu, yıl boyunca sürecek antrenman programıyla 2028 Los Angeles ve 2032 Avustralya Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 13:53 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınlar sutopunda hedef 2028 ve 2032 Olimpiyatları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM), Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstererek olimpik branşlarda sporcuların gelişimini desteklemeye devam ediyor. Bu merkezlerin temel amacı, sporcuları sistemli bir şekilde olimpiyatlara hazırlamak.

        Sutopu branşında Türkiye genelinde 1 TOHM (Kadın) ve 3 kadın ile 3 erkek olmak üzere toplam 6 farklı ilde SEM merkezi bulunuyor. İzmir ilindeki TOHM ve SEM merkezlerinde ise farklı şehir ve kulüplerden yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 20 SEM ve 6 TOHM sporcusu programa kabul edildi.

        Kadınlar Sutopu Programı kapsamında toplam 27 sporcu, yıl boyunca federasyon tarafından görevlendirilen antrenörler eşliğinde tek tip antrenman metoduyla çalışmalarını sürdürüyor. Sporcuların teknik, taktik ve kondisyonel gelişimlerine odaklanan bu programın temel hedefi, 2028 Los Angeles ve 2032 Avustralya Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek sutopu sporcularını yetiştirmek.

        REKLAM

        Yeni sezonun ilk antrenmanı 3 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Antrenman periyotları, sporcuların katılacağı ulusal ve uluslararası müsabaka takvimine göre düzenleniyor. Kasım ayında haftada 4, Aralık ayında ise haftada 6 antrenman yapılacak. Takımda Başantrenör olarak Lambros Anastasopoulus, Yardımcı Antrenör olarak ise Murat Güçlü görev yapıyor.

        Gelişim modeline göre sporcular 13–17 yaş aralığında SEM programlarında temel eğitim alırken, 18–22 yaş arasında gelişim gösteren sporcular TOHM kadrosuna geçiş yapıyor. Sportif başarılarıyla milli takıma katkı sağlayan sporcular, süreç içinde olimpik kadroya dahil ediliyor.

        Yıl boyunca birlikte çalışan sporcuların bu bütüncül antrenman süreci sayesinde hem uluslararası müsabakalara etkin bir biçimde hazırlanması hem de Türkiye’de kadın sutopunun gelişimine önemli katkı sağlanması amaçlanıyor.

        Yetkililer, yürütülen bu programın kadın sporcular için önemli bir fırsat olduğunu ve ülkemizin sutopunda uluslararası arenadaki başarısını artıracağına inandıklarını belirtiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Habertürk Anasayfa