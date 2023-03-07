En güzel, anlamlı, duygusal, resimli 8 Mart Kadınlar Günü kutlama mesajları ve sözleri bu özel günde araştırılmaya başladı. Her yıl 8 Mart'ta kutlanan 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' 1857 yılında New York'ta 40 bin dokuma işçisinin daha iyi çalışma şartları talep etmesi nedeniyle greve başlamasına dayanır ve bu tarihi hikaye, günümüze kadar gelmiştir. Bu özel günü kutlamak isteyenler resimli 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşacak. İşte, WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter'da paylaşılacak En güzel, anlamlı, duygusal, resimli 8 Mart Kadınlar Günü mesajları...