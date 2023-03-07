Hikayeleriyle hemcinslerine ilham veriyor! Kadın mücadelelerini anlatan muhteşem filmler

Frida (2002) - IMDb: 7.4

Film, sanat tarihinin önemli isimlerinden Frida Kahlo'nun hayatına ışık tutuyor. Bir yandan meşhur aşkı Diego ile modern bir ilişki yürütmeye çalışırken, acaba baskıcı dönemin tek kadın ressamı olarak neler yaşadı? Dünya tarihinin öncü kadınlarından biri olan Frida Kahlo'yu yakından keşfetmek için ideal bir film.

Salma Hayek’in başrolünü üstlendiği film, ressam Frida Kahlo’nun hayatını anlatıyor. Güçlü bir siyasi kişiliğe sahip olan Frida, her zaman hayallerinin ve inandığı şeylerin peşinde koşuyor. Ancak geçirdiği bir trafik kazası sonucunda bel kemiğinde bir sorun yaşayarak uzun süre yatalak kalıyor. Sayısız ameliyat geçiren ressam, tüm vücudu alçıda da olsa hiçbir şeyden vazgeçmeyerek yaşam mücadelesine devam ediyor. Azimli bir hayat hikayesini anlatan bu filmi henüz izlemediyseniz ertelememenizi öneriyoruz.