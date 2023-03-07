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Hikayeleriyle hemcinslerine ilham veriyor! Kadın mücadelelerini anlatan muhteşem filmler

Bundan 166 yıl önce kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak için verdikleri mücadelenin ilk ateşi New York’ta yakıldı. 40 bin dokuma işçisi kadının daha iyi çalışma şartları talep etmesi nedeniyle greve başlamasına dayanan tarihi hikaye, 8 Mart 1857’de düşük ücretleri, uzun mesai saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitmeleriyle başlayan mücadelesi, bugün geniş kitlelere yayıldı. Kadın mücadelelerini anlatan filmler ise tam bir ilham kaynağı olacak nitelikte. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemini yansıtan filmler…

Giriş: 07.03.2023 - 23:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Suffragette / Diren (2015) - IMDb: 6.9

    Suffragette; tarihin ilk feminist hareketini başlatan kadınların, seçme ve seçilme hakkını kazanmak için hükümete karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Emmeline Pankhurst önderliğinde hareket eden grup, kadın olmanın boyun eğmek olmadığını anlatmak istiyor ve insani koşullarda yaşama hakkına sahip olmak için mücadele veriyor. Başlangıçta barışçıl yollar arayan kadınlar, giderek ağırlaşan ve eşit olmayan çalışma koşullarına katlanamaz hale geliyor. İstemsizce eylemler arasında kalan ve iş yerindeki bir arkadaşı tarafından gruba dahil olmaya ikna edilen Maud, hareketten uzak kalmaya çalışsa da zamanla özgürlük ihtimaline sıkı sıkı bağlanmayı seçiyor. İzlerken kendinizden izler bulacağınız bu mücadele filmini listenize eklemeyi unutmayın!

  • Coco Chanel’den Önce (Coco Before Chanel)

    Film, gerçek adı Gabriella Chanel olan Coco Chanel’in Paris’e taşınmadan ve ünlü olmadan önceki hayatını gösteriyor. Toplumun muhafazakar kurallarına, kıyafetlerine, şapkalarına kafa tutmaya korkmayan bir kadının öyküsünü izleyeceksiniz. Şimdilerde dünya moda devi olan Chanel markasının yaratıcısı Coco Chanel'in hikayesi tüm dünyaya ilham kaynağı oluyor.

  • Malena

    Büyüleyici bir güzelliğe sahip olan Malena'nın kocası cepheye gönderilmiştir. Kasabada herkesin ilgi odağı olan Malena dul kalınca, kasabadaki her erkek için potansiyel av durumuna düşer. Tek başına kalmış bir kadının, değil erkeklerle kadınlarla bile verdiği yaşam mücadelesini en iyi yansıtan filmlerden biri olan Malena'yı izlerken, empati yapmadan duramayacaksınız.

  • Frida (2002) - IMDb: 7.4

    Film, sanat tarihinin önemli isimlerinden Frida Kahlo'nun hayatına ışık tutuyor. Bir yandan meşhur aşkı Diego ile modern bir ilişki yürütmeye çalışırken, acaba baskıcı dönemin tek kadın ressamı olarak neler yaşadı? Dünya tarihinin öncü kadınlarından biri olan Frida Kahlo'yu yakından keşfetmek için ideal bir film.

    Salma Hayek’in başrolünü üstlendiği film, ressam Frida Kahlo’nun hayatını anlatıyor. Güçlü bir siyasi kişiliğe sahip olan Frida, her zaman hayallerinin ve inandığı şeylerin peşinde koşuyor. Ancak geçirdiği bir trafik kazası sonucunda bel kemiğinde bir sorun yaşayarak uzun süre yatalak kalıyor. Sayısız ameliyat geçiren ressam, tüm vücudu alçıda da olsa hiçbir şeyden vazgeçmeyerek yaşam mücadelesine devam ediyor. Azimli bir hayat hikayesini anlatan bu filmi henüz izlemediyseniz ertelememenizi öneriyoruz.

  • North Country (Tek Başına)

    İki çocuklu boşanmış bir kadın ailesini geçindirmek için madende çalışmaya başlar. Erkeklerin hakim olduğu bu alanda kendini savunması gereklidir. Kadın olmasından ötürü uğradığı fiziksel şiddete karşı savaş açar.

  • Still Alice (Unutma Beni)

    Ünlü bir dilbilim profösörü olan Alice, Alzherimer hastalığına yakalanır. Hastalığını kabul edemeyen Alice'in, Manhattan sokaklarında kayboluşunun ardından hastalığıyla baş etme süreci başlar. Film boyunca Jolianne Moore'un canlandırdığı Alice'in, hasta bir anne, bakıma muhtaç bir eş ve her şeyden önemlisi başarılı bir bilim insanı olarak elinden kayıp gidenlere tutunmaya çalışmasına tanık olacaksınız.

  • Stajyer (The Intern)

    Genç bir iş kadını olan Jules Ostin (Anne Hathaway) bir stajyer programı başlatır. Yaşını almış bu programa ilk katılan kişi Robert De Niro'nun canlandırdığı emekli iş adamı Ben Whittaker olur. Ostin ile Whittaker arasındaki iş ilişkisi zamanla güçlü bir dostluğa dönüşür. Film, bize hayatın sadece işten ibaret olmadığını anlatır. Başarılı bir iş kadını olan Ostin, ailesine zaman ayırmak ile şirketini büyütmek arasında debelenip durur. Evin sorumluluğunu üstlenen eşi ile evliliği çıkmaza giren Ostin, iş hayatında parlayan kadınlara karşı toplumun acımasızlığını gösterecektir.

  • Bir Geyşa'nın Anıları (Memoirs of a Geisha)

    Yoksul bir ailesi olan kız çocuğu, yetiştirilmek üzere Geyşa evlerine verilir. Burada şarkı söylemek, sır tutmak, dans etmek gibi sahibine her türlü hizmeti sağlamak konusunda eğitim alacaktır. Bu hayatı yaşamak istemeyen kız çocuğu, zamanla şehrin en ünlü geyşası haline gelir. Sırada tüm engellerin üstesinden gelip, kendini yavaş yavaş göstermek vardır. Bu film ile acıların içinden yükselip, başarıya erişen bir kız çocuğunun kadınlık serüvenini izleyeceğiz.

  • Çikolata (Chocolat)

    Fransız kasabasına gelen genç bir anne Vianne Rocher ile altı yaşındaki kızı Anouk’un hikayesini anlatıyor Çikolata adlı film. Juliette Binoche'un canlandırdığı Vianne, genç bir kadın ve dul bir kadın olarak kasabada hiç hoş karşılanmaz. Üstelik kasabanın arzu nesnesi olarak gördüğü çikolata yaparak geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Zorlu bir süreçten geçen Vianne'in iş aşkı ve hayata tutunma azmi size ilham verecek.

  • Açlık Oyunları (Hunger Games)

    Kuzey Amerika olarak adlandırılan bir yerde Panem ulusu yaşamaktadır. 12 bölgeden oluşan bu yerde herkes Açlık Oyunları'na katılmak zorundadır. Başrolde izlediğimiz Jennifer Lawrence'ın hayat verdiği karakter Katniss'in 16 yaşındaki kardeşi yarışmaya seçilince, onun yerine gönüllü olur. Katniss kendisinden yaşça büyük, ömürleri boyunca bu yarışma için eğitilen yarışmacılara karşı ayakta kalmaya çalışır. Filmde Katniss'in yaşam mücadelesini kazanmak için dişiliğini kullanmak durumunda kalışı, sistemin iyiliği için kişiliğinden ödün vermek zorunda oluşunu izliyoruz.

  • Elizabeth

    Katolik kraliçe Marry'nin ölmesiyle tahta Elizabeth çıkar. Destekçileri olduğu kadar, tahttan indirmek isteyenler de vardır. İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in hayatının anlatıldığı filmde, modern toplumdan çok uzak zamanlardaki zorlu bir taht mücadelesi sizi bekliyor.

  • Demir Leydi (The Iron Lady)

    Birleşik Krallık'ın eski başbakanı Margaret Thatcher'ın, erkek egemen bir dünyada sınıf ve cinsiyet engelini çöpe atan gücü anlatılıyor bu filmde. Güç ve iktidar savaşında kadının mücadelesini en iyi anlatan eserlerden biri. 

  • Demir Çeneli Melekler (Iron Jawed Angels) (2004) - IMDb: 7.4

    Demir Çeneli Melekler, Amerikan kadınlarına oy hakkı kazandırmak için hayatlarını riske atmaktan kaçınmayan genç kadınların mücadelesini anlatıyor. Film, genç ve cesur eylemci Alice Paul ve Lucy Burns’ün gerçek hayat hikayelerini ekrana sunuyor. İnsan insani hak olan oy verme için verilen zorlu savaşa tanık olacaksınız.

    Demir Çeneli Melekler, ismini 1900’lerin başında oy hakkı isteyen bir kadın hareketinden alıyor. Alice Paul önderliğinde gerçekleşen bir yürüyüş yapılıyor. Bu yürüyüşle beraber grubun sesi duyuluyor; ancak hareket, tepkiler almaya da başlıyor. Hükümet, kadınların direnişini kırmak için onları tutuklayıp çeşitli işkencelere maruz bırakıyor. Hapishanede yaşadıkları işkenceler nedeniyle Demir Çeneli Melekler lakabını alan kadınların bu hikâyeden zaferlerle çıkması mümkün mü peki?

  • Dangerous Beauty / Tehlikeli Güzellik (1998) - IMDb: 7.2

    Veronica, kadının bir eşya gibi görüldüğü zamanlarda ondan esirgenen her şeyi elde etmek ister. Özgür ve durdurulamaz ruhu ile erkek hegemonyasını dize getirmeyi başarır. En büyük arzusu aşk olan bu kadının 16. yüzyılda geçen etkileyici hikayesini siz de mutlaka listenize eklemelisiniz!

  • Made in Dagenham / Kadının Fendi (2010) - IMDb: 7.2

    Gerçek bir hikayeden esinlenerek çekilen Kadının Fendi, 1968 yılında İngiltere'deki bir otomobil fabrikasında geçiyor. Film, bir grup cesur kadının güç birliği yaparak ayaklanmasını konu alıyor. Ayaklanmanın amacı, cinsel ayrımcılığa bir son verilmesi ve erkeklerin sahip olduğu tüm hakların kadınlar için de sağlanması. Tarihi bir ayaklanmayı konu alan film, 187 kadın işçinin dünyanın en büyük şirketlerinden birine karşı geldiği sahneleriyle tüylerinizi diken diken edecek!

  • Asiye Nasıl Kurtulur? (1986) - IMDb: 7.3

    Vasıf Öngören’in aynı isimli tiyatro oyunundan uyarlanan film, seks işçiliği yaparak hayatta kalmaya çalışan Asiye’nin hikayesini anlatıyor. Film; kadın bedeni üzerinden sınıf ve cinsiyet eşitsizliğini, para ve erkek sömürüsü üzerine kurulmuş bir dünyayı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Atıf Yılmaz, toplumun kadın bedeni üzerinde her hükmü verebilme gücünü elinde bulundurduğunu, seks işçiliğinin kadın bedeni üzerinden sömürüsünü tüm detaylarıyla işliyor. Yaşadığımız coğrafyaya hiç de yabancı olmayan bu hikaye sizi derinden sarsacak.

  • Ida (2013) - IMDb: 7.4

    Hikaye 1960’lı yıllarda Polonya’da geçiyor. Din ve inanç kavramları ile kendini yeniden keşfeden Anna, kendini Tanrıya adayarak rahibe olmaya karar veriyor. Rahibe olma yeminini etmeden önce ailesi ile ilgili gerçekleri öğreniyor. Yahudi olduğunu öğrenen Anna, teyzesiyle birlikte bambaşka bir yolda yürümeye başlıyor. Bugüne kadar öğrendiği ve edindiği her şeyden vazgeçen Anna’nın Ida’ya dönüşmesini izliyoruz. Eğer siz de bu dönüşüme şahit olmak istiyorsanız Ida’yı mutlaka listenize eklemelisiniz!

  • Wadjda / Vecide (2012) - IMDb: 7.5

    Riyad yakınlarında yaşayan Vecide, muhafazakâr bir ailede büyümesine rağmen eğlenmeyi seven bir kız çocuğudur. Bir bisiklet yarışında onu kız olduğu için hor gören Abdullah’ı yenmeyi kafasına koyar. Ancak toplumda hoş karşılanmayacağını düşündüğü için annesi bisikleti almaz. Kendi parasını biriktirerek bisiklet almak isteyen Vecide’nin hikayesi nasıl ilerleyecek dersiniz?

  • Antonia / Antonia’nın Yazgısı (1995) - IMDb: 7.5

    Filmin başkarakteri Antonia, doğduğu köyde anaerkil bir topluluk yaratır ve bunu destekler. Din, seks, ölüm, aşk gibi konuları işleyen film, feminist bir peri masalı olarak anılıyor. Kızı ve torunuyla yaşayan, bir kadının ayakta durabilmek için erkeklerden destek almak zorunda olmadığını ispat eden Antonia'nın hikâyesini çok seveceksiniz.

  • The Hours / Saatler (2002) - IMDb: 7.5

    Farklı zamanlarda yaşayan üç kadın, aynı güne uyanıyor ve yolları Mrs. Dalloway romanında kesişiyor. Virginia Woolf, 1923 yılında Mrs. Dolloway romanını yazarken bir buhranla baş etmeye çalışıyor. 1951 yılında Laura Brown, içinde bulunduğu buhrandan kaçmaya çalışırken kendini romanın sayfalarına bırakıyor. 2001 yılında ise Clarissa Vaughan'ın AIDS’e yakalanan eski kocasının travmatik geçmişini ve annesi ile ilgili anılarını, roman üzerinden izliyoruz. Siz de farklı hikayelere aynı pencereden bakmak isterseniz The Hours filmini mutlaka izlemelisiniz!

  • Fried Green Tomatoes / Kızarmış Yeşil Domatesler (1991) - IMDb: 7.7

    Evliliği iyi gitmeyen ve bu yüzden orta yaş bunalımına giren Evelyn Couch, bir bakım evinde Ninny ile tanışıp arkadaş oluyor. Evelyn, süreç içinde Ninny’den dinlediği hikayelerle yeni bakış açıları edinmeye başlıyor. Ninny, ona 1920'lerde yaşamış iki genç kadının benzersiz dostluklarını anlatıyor. Ninny’den aldığı yaşam enerjisiyle Evelyn, hayatını nasıl şekillendirecek? Siz de hikayenin devamını merak ediyorsanız bu filmi mutlaka listenize eklemelisiniz!

  • Aaahh Belinda (1986) - IMDb: 7.8

    Bir tiyatro oyuncusu olan ve işini ciddiyetle yapan Serap, kadına biçilmiş toplumsal rolleri reddeder. Kadına yüklenen temizlik yapmak, yemek pişirmek, çocuk bakmak vazifelerine karşı gelerek dönemin şartlarında Avrupai bir yaşam sürer. Bir reklam filmi teklifini kabul eder ve kendini reklamdaki Naciye karakterine dönüşmüş olarak bulur. Sevgilisi de dahil kimseyi Serap olduğuna ikna edemez ve akıl hastanesine yatırılır. Yeni hayatını kabullenmeye başladığı esnada ise eski hayatına geri döner. Oldukça enteresan bir kurguya sahip bu filmi kaçırmamanızı öneriyoruz.

  • All About My Mother / Annem Hakkında Her Şey (1999) - IMDb: 7.9

    Madrid’de yalnız bir anne olarak yaşayan Manuela, 17 yaşındaki oğlunu doğum gününde kaybeder. Oğlunun günlüğünü okuduktan sonra Madrid’e gidip oğlunun babasını aramaya başlar. Bu arayışta kendini kaptıracağı aşk ise keder ve hüzün dolu anlara sebep olur. Duygu yoğunluğu olan bir film arıyorsanız buldunuz bile!

  • The Stoning of Soraya M. / Soraya'yı Taşlamak (2008) - IMDb: 8.0

    Film, kocasına ihanet ettiği gerekçesi ile 1986 yılında taşlanarak öldürülen İranlı Soraya’nın gerçek hikayesini konu alıyor. Soraya; henüz 13 yaşındayken 20 yaşında, sabıkalı bir genç olan Ghorban Ali ile evlendirilir. Kocasından sürekli şiddet gören kadın, iki bebeğini ölü doğurur. Gardiyan olan Ali, 14 yaşında bir kız çocuğuna göz koyar ve Soraya’yı boşamak ister. Ancak nafaka vermek istemediği için karısını sadakatsizlikle suçlar. Kimse Soraya'nın suçsuz olduğuna inanmaz ve Soraya, şeriat kanunları bunu emrettiği için 15 Ağustos 1986’da taşlanarak öldürülür. Bizi, yaşadığımız dünyanın çirkinlikleri ile burun buruna getiren bu filmi izlerken gözyaşlarınızı tutamayacaksınız.

  • Persepolis (2007) - IMDb: 8.0

    Filmin hikâyesi, 1970 yılında Tahran’da geçiyor. İran Devrimi ile değişen hayatları, dokuz yaşındaki Marjane'in gözünden izliyoruz. Zeki bir kız çocuğu olan Marjane, muhalif olan amcasının intiharına tanıklık ediyor. 14 yaşına geldiğinde ise Avusturya’da bir okula gönderiliyor. Kendini burada çok yalnız hisseden Marjane, zor bir karar vererek İran’a ailesinin yanına dönüyor. Ancak 24 yaşına geldiğinde ülkesinin, yaşayabileceği bir yer olmadığını düşünmeye başlıyor. Hüzünlü bir hikayeye sahip olan Persepolis, kesinlikle kaçırmamanız gereken bir film.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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