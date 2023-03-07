Hikayeleriyle hemcinslerine ilham veriyor! Kadın mücadelelerini anlatan muhteşem filmler

Demir Çeneli Melekler (Iron Jawed Angels) (2004) - IMDb: 7.4
Demir Çeneli Melekler, Amerikan kadınlarına oy hakkı kazandırmak için hayatlarını riske atmaktan kaçınmayan genç kadınların mücadelesini anlatıyor. Film, genç ve cesur eylemci Alice Paul ve Lucy Burns’ün gerçek hayat hikayelerini ekrana sunuyor. İnsan insani hak olan oy verme için verilen zorlu savaşa tanık olacaksınız.
Demir Çeneli Melekler, ismini 1900’lerin başında oy hakkı isteyen bir kadın hareketinden alıyor. Alice Paul önderliğinde gerçekleşen bir yürüyüş yapılıyor. Bu yürüyüşle beraber grubun sesi duyuluyor; ancak hareket, tepkiler almaya da başlıyor. Hükümet, kadınların direnişini kırmak için onları tutuklayıp çeşitli işkencelere maruz bırakıyor. Hapishanede yaşadıkları işkenceler nedeniyle Demir Çeneli Melekler lakabını alan kadınların bu hikâyeden zaferlerle çıkması mümkün mü peki?