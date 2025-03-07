8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2025

Kim olduğuna ve kim olacağına bir başkasının değil, kendisinin karar verdiği güçlü kadınlara… 'Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!

Hayata ve şiddete karşı mücadele veren tüm savaşçı kadınların günü kutlu olsun!

Kadınların azmi, gücü ve fedakarlığı dünyayı güzelleştiren en değerli şeylerden biridir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!