Fiziksel özellikler

Kadınlar genellikle daha küçük bir vücut yapısına sahiptir. Bu, onların cilt yüzeyi-hacim oranının erkeklere göre daha yüksek olmasına yol açar. Daha yüksek bir yüzey alanı, ısının daha hızlı kaybedilmesine neden olur.