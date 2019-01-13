Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Kağıthane'de geçen mayıs ayında güvenlik kameralarına yansıyan kadına şiddet görüntüsü büyük tepki çekmişti. Görüntüye göre şüpheli Mehmet T., boşanma aşamasında olduğu eşi Nevin T.'yi yere düşürüp elindeki rulo kağıtlarla vurmaya başlamıştı. Yerde yatan kadına elindeki kağıtla vuran şüpheli Mehmet T.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Belediye işçisi olduğu belirlenen bir vatandaş ise eşini döven Mehmet T.'ye kafa atarak müdahale etti. Aldığı kafa darbesi ile Mehmet T. yere düştü. Kısa sürede olay yerinde toplanan vatandaşlar koca Mehmet T.'yi etkisiz hale getirerek polise teslim etti.

DAVA AÇILDI

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, eşine sokak ortasında darp eden koca Mehmet T.'nin kullandığı rulo halindeki kağıdı silahtan saydı. Mehmet T. hakkında eşini silahla kasten yaralama suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.