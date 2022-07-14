Kadın turistin 'kaza' oyunu

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Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte turizm sezonu canlandı. Özellikle tatil beldelerinde yoğun turist akını yaşanırken, turizm sektörü pandemi nedeni ile yaşadığı kayıpları karşılamaya çalışıyor. Ancak sektör temsilcileri, bazı yabancı turistlerin ‘tazminat’ oyunu oynadıklarını ve kaza numarası ile ödeme yapmayarak, tazminat aldıkları konusunda dert yanıyor.

Show Haber'den Emrah Doğru’nun haberine göre, turizm sektörü, pandemi durgunluğu kayıplarını yoğun turist akışıyla karşılamaya çalışırken, diğer yandan da kötü niyetli bazı turistlerin 'kaza' oyunlarına ödedikleri yüz binlerce pound yüzünden sıkıntı çekiyor. Bölgede otel işletmeciliği yapan aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası üyesi olan Musa Evin, yaşanılan sorunların artık ciddi sıkıntılara sebebiyet verdiğini ifade ediyor.

FETHİYE'DEKİ GÖRÜNTÜLER SON ÖRNEĞİ

Show Haberin ulaştığı kamera görüntülerinde bir kadın turist, engelli rampasının başına gelerek kurguya başlıyor. Engelli kişinin kızı ise elindeki telefonun kamerası ile en kurguyu kayıt altına almak istiyor. Kadın turist tırabzanlara tutunarak düşüyor numarası yaparken kızı ise o anları anbean kayıt altına alıyor. Kurgu kadının çığlık atması ile tamamlanıyor. Otel görevlilerin devreye girmesi ile oyun sona eriyor.



SEKTÖR TEMSİLCİLERİ SEKTEYE UĞRADI!

İngiliz turistler, tatil için genellikle Fethiye ve Marmaris bölgesini seçiyor. Bazıları ise kendilerinin adeta yazmış oldukları oyunları oynayarak işletme sahiplerini zor durumda bırakıyor.

TAZMİNAT ALARAK ÜLKELERİNE DÖNÜYORLAR

Bazı cin fikirli yabancı turistler kurguladıkları oyunlar sonucu ülkesine döndüğünde ya da tatilinin son gününde şikayetçi oluyor. Bu yolla ya tatilini bedavaya getirmiş oluyor ya da cebine ekstra para koyarak ülkelerine dönüyor. Son yaşanan olayda ise bir otel müdürünün kamera görüntülerini izlerken, düşme senaryosunun başarılı şekilde oynayan bir anne-kızın görüntüleri bu oyunun son örneğini teşkil ediyor.

HEM ÖDEME YAPMIYOR, HEM TAZMİNAT ALIYOR!

Bölgede otel işletmeciliği yapan aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası üyesi olan Musa Evin, yaşanılan sorunların artık ciddi sıkıntılara sebebiyet verdiğini ifade etti. Musa Evin "Bir arkadaşımız 300 bin (6 milyon), bir diğeri 600 bin poundluk (12 milyon lira) ödemeler yapmış. Bunların çok büyük bir kısmı, kaza süsü verilmiş veya havuzdan mikrop kapmış, yemekten midesi bozulmuş gibi senaryolar sebebiyle. Turistler geliyor, dönüşte tatilini bedavaya getirdiği gibi üstüne birde cebine ekstra para ekleyerek gidiyor"

YERLİYE 50, İNGİLİZE 20 POUND: SUDAN UCUZA KONAKLIYORLAR

Dev acentelerin bir yıl önceden otellerin odalarını satın aldıklarını, çok düşük fiyatlar verdiklerini belirten Musa Evin "Yerliye 50 pound olan odalar, yabancıya 20 pound. Üstelik onların otele masrafı ve verdikleri zarar da cabası. Dünya çapında bir acentemiz olmadığı sürece, dünyanın en güzel otellerine, en önemli tarihî değerlerine sahip olsak da, ülkemizdeki bu önemli tesisler yok pahasına satılmaya devam edecek, kişi başı gelirimiz aynı yerlerde maalesef sayacak"

HEP BİRLİKTE HUKUK SAVAŞI VERMELİYİZ

Turizmci Musa Evin, otel sahiplerinin yüz binlerce turist getiren acenteyle tek başına savaşamayacağı için dava edemediklerini belirterek, "Turizmcilerin ancak birliktelikle yurt dışında hem acente, hem de hukuki destek alabileceği bir organizasyon kurulmalı. Konsolosluklarımız nasıl ticari ateşeler bulunduruyorlarsa, hukuk büroları kurmaları hatta daha önemlisi hukuk ataşelikleri açarak, mağdur olan Türk turizmcilerine hukuki destek vermeleri gerekiyor.