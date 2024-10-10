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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Kadın Millilerin kadrosu açıklandı - Futbol Haberleri

        Kadın Millilerin kadrosu açıklandı

        2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilmek için tarihinde ilk defa play-off oynama hakkı kazanan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 25 ve 29 Ekim'de Ukrayna ile oynayacağı maçların geniş kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:03 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:03
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        Kadın Millilerin kadrosu açıklandı!
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        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılabilmek için 25 ve 29 Ekim'de Ukrayna ile oynayacağı maçların geniş kadrosu açıklandı.

        ADAY KADRO AÇIKLANDI

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası'nın belirlediği 31 kişilik geniş kadroda şu oyuncular yer alıyor:

        Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Fatma Şahin (Fatih Vatanspor), Gamze Nur Yaman (Galatasaray), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

        Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş United Payment), Yaşam Göksu, Ümran Özev (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Fatma Sakar (Union Berlin), Dilara Deli (Sporting Club de Huelva), Eda Karataş (Galatasaray), Narin Yakut (Fatih Vatanspor), Meryem Küçükbirinci, (Hakkarigücü), Büşra Kuru (Beylerbeyi)

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        Orta saha: Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray), Halle Houssein (West Ham United), Derya Arhan, Ece Türkoğlu, Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment), Dilan Bora (Trabzonspor), Miray Cin (Freiburg), Birgül Sadıkoğlu (Sporting Club de Huelva)

        Forvet: Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Melike Öztürk (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Kader Hançar (Fatih Vatanspor), Neslihan Demirdögen (Amed Sportif Faaliyetler)

        Yapılan açıklama göre, 31 kişilik açıklanan geniş kadro, iki etaplık kamp sürecinden geçecek. İlk etapta Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan oyuncular, 14 Ekim'den itibaren Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve çalışmalara başlayacak.

        Galatasaray'ın 17 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Olimpiyat Stadı'nda Roma ile oynayacağı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçından sonra Gamze Nur Yaman, Eda Karataş, Ebru Topçu ve Arzu Karabulut, A Milli Takım'a dahil olacak.

        Yurt dışından kadroya davet edilen oyuncular da FIFA takvimi çerçevesinde 21 Ekim'den itibaren kampa dahil olacak. Yapılacak çalışmaların ardından 31 kişilik geniş kadro, 24'e düşürülecek.

        UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı gol yemeden yenilgisiz kapatıp B Ligi'ne yükselen ay-yıldızlılar, 1. Grup'ta oynadığı maçlar sonucunda 9 puanla 2. sırada yer alarak Türk kadın futbol tarihinde ilk kez 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gidebilmek için play-off oynama hakkı kazandı.

        Milliler, 25 Ekim Cuma günü saat 18.00'de Ukrayna ile Esenler Erok Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi ise 29 Ekim'de Moldova'nın Başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadı'nda oynanacak.

        A Milli Kadın Futbol Takımı turu geçmesi halinde Belçika-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle kasım ayında play-off 2. turunda karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gidecek.

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