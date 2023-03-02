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Kadın derneklerinden deprem bölgesi için Mor Yerleşke projesi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, deprem bölgesine yönelik Mor Yerleşke projesini duyurdu. Proje ile, depremden etkilenen kadınların, çocukların, yaşı nedeniyle bakıma ihtiyaç duyanların ve engelli bireylerin koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor

Giriş: 02.03.2023 - 15:18 | Güncelleme: ABONE OL
Kadın derneklerinden deprem bölgesi için Mor Yerleşke projesi
HABERTURK.COM

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde deprem bölgesine yönelik Mor Yerleşke projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında, emzirme odaları, çocuklar için aktivite alanları, psikolojik danışmanlık gibi destekleri barındıracak yapılar ile depremden etkilenen kadınların, çocukların, yaşı nedeniyle bakıma ihtiyaç duyanların, engelli bireylerin koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, temel ihtiyaçların sağlanarak psikososyal açıdan güvenli alanlar yaratılması planlanıyor.

Projeye destek veren Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, "İlk etapta 14 adet ile destek olunan ve ilkini Kahramanmaraş’ta hayata geçireceğimiz rehabilitasyon ünitelerinin sayısını çoğaltmak, daha çok kadının ve çocuğumuzun hayatına dokunabilmek adına herkesi projeye destek vermeye davet ediyoruz" dedi

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