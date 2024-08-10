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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Kadın basketbolunda finalistler belli oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Kadın basketbolunda finalistler belli oldu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadın basketbolunda ABD ile Fransa, adını finale yazdıran takımlar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 01:20 Güncelleme: 10.08.2024 - 01:20
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        Kadın basketbolunda finalistler belli oldu!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadın basketbolunda finalistler belli oldu.

        Bercy Arena'da oynanan yarı final maçlarında Avustralya'yı 85-64 yenen ABD ile Belçika'yı 81-75 mağlup eden ev sahibi Fransa finale yükseldi.

        Fransa ile ABD yarın TSİ 16.30'da finalde, Belçika ile Avustralya ise TSİ 12.30'da bronz madalya maçında karşılaşacak.

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