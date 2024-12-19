Kadın balıkçılar, ağlarını su altındaki eski mahallelerinde atıyor

"Bu mahallede tutulan balıkları bizler tüccarlara devrediyoruz. Tüccarlar da balıkları İran, Irak ve Suriye gibi ülkelere tırlarla gönderiyor. Balıkların bir kısmı yiyecek, gıda olarak tüketiliyor bir kısmı da ilaç yapımında kullanılıyor. Burada her gün aynı oranda balık tutulmuyor. Balık toplamaya çıktığımızda gün geliyor 100 kilogram alıyoruz bazı günlerde ise 500 kilogramdan fazla balık aldığımız oluyor. Bu oran barajın durumu ve hava durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Tarım arazisi burada çok fazla yok ve mahalle halkı genel olarak balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor. Burada yaşayan kadınlar da bu mesleğe katılmış ve ekmek paralarını çıkartmaya çalışıyorlar, herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor."