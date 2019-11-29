29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Özel sektör, kamu ve yükseköğretim kurumlarında istihdam edilen kadın araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) personeli sayısı son 5 yılda yüzde 55.9 artarak geçen yıl sonu itibarıyla 54 bin 308'e ulaştı.
Türkiye'de Ar-Ge faaliyetlerine yönelik harcamalar artarken, bu alanda çalışan personel sayısı da son yıllarda artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre, tam zaman eşdeğeri cinsinden özel sektör, kamu ve yükseköğretim kurumlarında çalışan Ar-Ge personeli sayısı 2014-2018 yıllarında yüzde 49.1 artışla 172 bin 119'a yükseldi.
Türkiye'de kadın istihdamının artırılması amacıyla hayata geçirilen çalışmalar sayesinde Ar-Ge alanında istihdam edilen kadın personel sayısı da arttı.
EN ÇOK ÖZEL SEKTÖRDE
Özel sektör, kamu ve yükseköğretim kurumlarının Ar-Ge birimlerinde istihdam edilen kadınların sayısı son 5 yılda yüzde 55.9 artarak geçen yıl sonu itibarıyla 54 bin 308'e çıktı. Bu sayı 2014'te 34 bin 826 seviyesindeydi.
Bu alanda istihdam edilen kadınların sayısı, geçen yıl toplam Ar-Ge personeli sayısının yüzde 31.6'sını oluşturdu.
Geçen yıl Ar-Ge birimlerinde çalışan kadınların yaklaşık yüzde 49'u (26 bin 674 kişi) mali ve mali olmayan şirketlerde istihdam edilirken, yüzde 45'i (24 bin 430 kişi) yükseköğretim kurumlarında, yüzde 5.9'u (3 bin 204 kişi) da kamuda görev aldı. Böylece Ar-Ge faaliyetlerinde kadınlar en çok özel sektörde istihdam edildi.
'KADINLARIN MÜHENDİSLİĞE İLGİSİ ARTTI'
Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği Başkanı Nuray Başar, kadınların mühendislik bölümlerine artık daha çok ilgi gösterdiğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ar-Ge alanında kadın istihdamına önem verdiğini belirten Başar, bakanlığın bu alandaki desteklerinin de kadın istihdamındaki artışta etkili olduğunu bildirdi.
Başar, "Girişimcilik destekleriyle KOSGEB'in tanıdığı pozitif ayrımcılık neticesinde kadınların bilişim, teknoloji, tasarım gibi sektörlerde iş yeri açmasının önündeki engeller biraz olsun kalktı. Bu sayede kadınlar söz konusu alanlarda daha çok iş hayatına katıldı. Üniversite mezunu kadınların çoğalmasıyla nitelikli iş gücünde kadınların sayısı arttı." dedi.
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