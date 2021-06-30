Kadıköy'deki yangında korkunç tespit!

İlçede dün saat 07.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 1. katında yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesinden sonra dairede kalan 8 kişiden biri olan Yusuf Can Döğüşçü'nün (20) cansız bedenine ulaşıldı.
DHA'nın haberine göre Döğüşçü'nün cenazesi ambulansa taşınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlattı.
Polisin yaptığı incelemeler sonucunda, yangının kundaklama sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Polis, cezaevinden kısa bir süre önce çıkan Mahmut S.'nin daha önce yaşadığı daireye geldiğini ve içeri girip evde kalmak istediğini, evde yaşayanların ise Mahmut S.'ye izin vermemesi üzerine duruma öfkelenen şüphelinin battaniyeyi tutuşturarak evi ateşe verdiği belirlendi. Şüpheli Mahmut S., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan genç müzisyenin geçen sene bir şarkıya çektiği klip ortaya çıktı.
ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Mahmut S.'nin savcılık ifadesinde 28 Haziran günü akşam saatlerinde cezaevinden tahliye olduğunu belirterek "Dilovası'na kadar bir arkadaşım beni bıraktı. Daha sonra o tarafa geldiğimi öğrenen Burak Kaya beni otogardan aldı. Sonra Kadıköy'e gidip Serhat ağabey, Burak ve ben alkol aldık. Burak bizden erken kalkıp aparta geçti. Biz alkol almaya devam ettik. Gece 02.30 sıralarında Serhat ağabey ile aparta geldik. Burak Kaya'dan 100 lira ve telefonunu istedim, buradan kahvehaneye geçip çay içtim" dediği öğrenildi.
Şüpheli Mahmut S.'nin ifadesini şu şekilde sürdürdüğü öğrenildi: "Geri geldikten sonra Oğuz isimli arkadaşıma mesaj attım. Aparttan ayrılacağımı söyleyip geri gelip gelmeyeceğini sordum. Apartın sahibini arayıp çıkış yapacağımı söyledim. Sonra telefondan müzik dinleyip masanın üzerine çakmak sigaramı bırakıp lavaboya gittim. Lavabodan çıkınca odadan dumanlar olduğunu fark ettim, sonrasında oradan çıktık. Çıkarken de apartta kalanları çıkarmak için bağırdık. Ben Burak Kaya'nın ifadesinde beyan ettiği gibi elime battaniye alıp yakmadım. Yusufcan Döğüşçü isimli şahsı sadece birkaç kez görmüşlüğüm var fakat samimiyetim yoktur. Çıkan yangında Yusuf'un öldüğünü duydum. Yangına ben sebebiyet vermedim. Yangının ne şekilde çıktığını bilmiyorum. Yusufcan'ın kaldığı oda bizim odanın arkasında kalır."
Savcılık şüpheli Mahmut S.'yi "Yangın çıkarmak suretiyle öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüpheli hakimlik sorgusunda üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek tutuksuz yargılanmayı talep etti.
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Mahmut S.'nin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
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