Kadıköy'de meydana gelen silahlı saldırıda yoldan geçtiği bildirilen 2 kişi yaralandı.

Olay, Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir tekel bayisine araçla gelen kişi ya da kişilerin ellerindeki otomatik silahla dükkana ateş açtı. Açılan ateş sırasında cadde üzerinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye gezen polis ekipleri olayı görür görmez yakında bulunan ekiplerden yardım istedi. Olay yerinde çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleriyle saldırganlar arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırganlar ardından olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaşanan çatışma sırasında ise yolda yürüyen iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

50'YE YAKIN BOŞ MERMİ BULUNDU



Polis, plakası tespit edilen lüks arazi taşıtıyla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri iş yeri ve cadde üzerinde delil çalışması yaptı. Cadde üzerindeki iş yerlerinde mermi delikleri ile sokakta 50'ye yakın boş mermi kovanı olduğu görüldü.

Tekel bayisine daha önceden de silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Silah seslerine uyanan bir kişi, "Bundan bir ay önce yani tam olarak hatırlayamıyorum ama burada yine silah atıldı. İlk atılan tabancaydı ama ikinci atılan seriydi. Ben de merak ettim şimdi bir daha ateş edilince onu merak ettim, polislere mi ateş ettiler henüz bilmiyorum" dedi.