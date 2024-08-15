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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadıköy'de skuter bataryalarının taşındığı araçta yangın | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de skuter bataryalarının taşındığı araçta yangın

        Kadıköy'de, seyir halindeki hafif ticari araçla taşınan skuter bataryaları alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 03:53 Güncelleme: 15.08.2024 - 06:00
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        Skuter bataryalarının taşındığı araçta yangın
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        Yangın, saat 02.00 sıralarında Zühtüpaşa Mahallesi, Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıktı.

        İddiaya göre, hafif ticari araç içerisinde taşınan skuter bataryaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; adrese gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Kullanılmaz hale gelen hafif ticari araç, çekici ile kaldırıldı.

        Aracın yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #Kadıköy
        #istanbul
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