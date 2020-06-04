İHA

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi'nde akşam saatlerinde bir iş merkezinde bulunan restoranın havalandırma bacasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın sebebiyle mekanın havalandırma borusundan yoğun duman yayılırken, iş merkezinde bulunanlar kendini dışarı attı. Olayı panikle izleyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alarak dumanı tahliye etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.