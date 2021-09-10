Yardım istedi, hayatının şokunu yaşadı!

DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, yaşlı adamın engelli oğlu için bankaya yatırmak istediği parayı çalan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, sağlık kayıtlarından kimliğine ulaştıkları şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, geçen temmuz ayında Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de çobanlık yapan 74 yaşındaki Ömer Aslan, engelli oğlunu tedavi ettirmek için İstanbul'da Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne getirdi. Hastane yönetiminin adama çocuğunun tedavi masrafını bankaya yatırması gerektiğini söylemesi üzerine Aslan, bin 500 lirayı banka şubesine götürdü. Bunun üzerine banka görevlileri yaşlı adama paranın ATM'den yatırılması gerektiğini söyledi.

YARDIM İSTEDİĞİ KİŞİ TEDAVİ PARASINI ÇALDI

Bankadan çıkan Ömer Aslan, banka önünde bekleyen bir kişiden kendisine yardım etmesini istedi. Şüpheli, adamın elinden parayı aldı ve işlemin buradan yapılamayacağını söyledi. Aslan'ı bir internet kafeye getiren ve orada beklemesini söyleyen şüpheli, para ile birlikte ortadan kayboldu. Durumu fark eden Aslan, İskele Polis Merkezi'ne giderek şikâyetçi oldu. Aslan'ın şikâyeti üzerine İskele Polis Merkezi Suç Araştırma Birimi ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

EPİLEPSİ HASTASI OLDUĞU TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayı araştıran polis ekipleri, şüphelinin kısa süre önce bir kafede yere düşerek bayıldığı, ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve epilepsi hastası olduğu bilgisine ulaştı. Sağlık kayıtlarını inceleyen ekipler, Oğuzhan Yıldırım olduğu belirlenen şüpheliyi çarşıda dolaşırken yakalayarak gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli ,çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adamın şüpheliyle caddede yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.