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Kadıköy'de kaza yapan otomobilde yangın çıktı

İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki direğe çarpan otomobil alev alev yandı

Giriş: 21.12.2022 - 01:58 | Güncelleme: ABONE OL
Kadıköy'de direğe çarpan otomobil alev alev yandı
AA

Kadıköy'de kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Doğukan T. idaresindeki otomobil, Taşköprü Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

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