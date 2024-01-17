Kadıköy'de Batshuayi'nin gecesi!
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi. Geceye 4 gol atan Batshuayi damga vurdu!
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilere turu getiren isim ise dört gol atan Batshuayi oldu.
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39. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen King, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazındaki Lincoln'ün önüne bıraktı. Lincoln, müsait durumda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu daha uygun durumdaki Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.
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50. dakikada Fenerbahçe, skoru 3-0'a taşıdı. Sol taraftan Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı kornerde ön direkteki Krunic'in kafa vuruşunda kaleciden seken topu Batshuayi boş kaleye yolladı.
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68. dakikada sarı-lacivertli ekip, dördüncü golünü buldu. Mert Hakan'ın sol köşeden kullandığı serbest atışta ön direkte topa kafayı vuran Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.
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71. dakikada Fenerbahçe farkı 5'e çıkardı. Rakip yarı sahada aldığı topla hareketlenen Emre Mor'un pasında rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Batshuayi'nin sert şutunda, top filelere gitti: 5-0.
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Bu sezon Süper Lig'de 4 golü bulunan Batshuayi, Avrupa Konferans Ligi'nde ise 5 gole imza attı. Belçikalı oyuncu, bugünkü gollerle bu sezonki 13. golüne ulaştı.
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Michy Batshuayi, Adanaspor maçında 90 dakika sahada kalırken, Fenerbahçe tarihinde bir maçta 4 gole imza atan futbolcular arasına girdi.
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Belçikalı yıldız karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.
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Batshuayi yaptığı açıklamada, "Aldığımız sonuçtan dolayı mutluyum. Güzel bir oyun ortaya koyduk. Süre alamayan oyuncular açısından da iyiydi. Kendimden çok bahsetmek istemiyorum. Bugün Lincoln'le ilgili konuşmak istiyorum. Bugün gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Onun adına gururluyum. Harika bir oyuncu kendisi." ifadelerini kullandı.
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Transfer iddialarıyla ilgili konuşan Belçikalı oyuncu, "Açıkçası rekabet çok önemli bir şey. Rekabetle çok daha iyi bir noktaya gelirsiniz. Herkes bu takımda 11'de başlayabilir, çok kaliteli oyuncular var. Transferler ilgili, dedikodularla ilgili çok fazla insan konuşuyor ama ben Fenerbahçe'ye konsantreyim. Hocam ve takım arkadaşlarım da bana güveniyor. Her zaman işimi yapmaya çalışıyorum. Bu takımla kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak istiyorum" açıklamasını yaptı.
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