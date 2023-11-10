Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
Kadıköy'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümünde binlerce vatandaş, 6 buçuk kilometre uzunluğunda 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturdu. İki paramotor ise Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı
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Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ata'ya Saygı Zinciri'ne katılan birçok vatandaş saat 08.00 sıralarında Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında toplanmaya başladı.
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Her yıl düzenlenen 'Ata'ya Saygı Zinciri'ne yaşlısından gencine binlerce kişi katıldı.
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6 buçuk kilometre uzunluğundaki zincirde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı.
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'Ata'ya Saygı Zinciri' programına gökyüzünden iki paramotor da Türk bayrağı ve Atatürk posteri dalgalandırdı.
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Sirenin çalmasıyla zincirde bulunan vatandaşlar ve öğrenciler saygı duruşunda durdu.
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