92 yıla kadar hapsi isteniyor

30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Kardaş katıldı. Olayda yaralananlardan Mehmet Emin Parlak da 'müşteki' sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Mahmut Çelebi, mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, sanık Ali Kardaş'ın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiğinin belirtildiğini açıkladı.
YARALANAN MÜŞTEKİ: SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM
Söz verilen müşteki Mehmet Emin Parlak da olayın meydana geldiği kasap dükkanının yanında balıkçı olarak çalıştığını belirterek şunları söyledi: Sanık dükkandan koşarak çıktı. Bana doğru döndü. Bıçakla koluma ve karın boşluğuma vurdu. Ben yaralandım. Bana karşı herhangi bir şey söylemedi. Daha sonra koşmaya devam etti. Kasaptan çıkan arkadaşı kovalamaya devam etti. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ederim" dedi.
SAVCI 92 YILA KADAR HAPSİNİ TALEP ETTİ
Duruşma savcısı Ali Pehlivanoğlu esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık Kadıköy'de kasap dükkanı sahibine bir telefon numarası sorduğu, iş yeri sahibini numaranın olmadığını söylemesi üzerine karnından bıçakladığı anlatılan mütalada, sanığın aynı yerde bulunan bir kişiyi daha boynundan bıçakladığı belirtildi. Mütalaada, dışarıya çıkan sanığın daha sonra 9 kişiyi daha çeşitli yerlerinden bıçakladığı anlatıldı. Mütalaada, sanık Ali Kardaş'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahla kasten yaralama", "Vücutta kemik kırığı olacak şekilde kasten yaralama" ve "Silahla basit yaralama" suçlarından toplam 50 yıl 9 aydan 92 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. Mütalaada, Ali Kardaş'ın tutukluluk halinin de devamı talep edildi.
"ÖZÜR DİLİYORUM"
Mütalaanın ardından söz verilen sanık sanık Ali Kardaş, "Özür diliyorum" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı Haziran ayına erteledi.
İDDİANAME
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 22 Ekim 2018 tarihinde şüpheli Ali Kardaş'ın Kadıköy 19.30 sıralarında 5'i ağır olmak üzere toplam 11 kişiyi bıçakladığı anlatılıyor.
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