        Haberler Magazin 'Kadıköy Boğası' ilk sırada

        'Kadıköy Boğası' ilk sırada

        Fenerbahçe tutkunu engelli Mustafa Başaran'ın hayatını konu alan 'Kadıköy Boğası', hafta sonu en çok izlenen film olurken uzun bir aradan sonra ilk kez bir Türk yapımı, gişe birincisi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 10:26 Güncelleme: 27.08.2025 - 10:35
        'Kadıköy Boğası' ilk sırada
        Sinema salonlarında izleyici sayısı, iyiden iyiye azaldı. Öyle ki izleyicilerin en çok film izlediği hafta sonunda gişe rakamı 128 bine kadar geriledi.

        22 - 24 Ağustos arasında 51 film, toplamda; 128.195 kişi tarafından izlendi. Gişenin ilk sırasında yer alan film ise toplam izleyici sayısının % 20'sini alarak 25.310 bilet kesilen 'Kadıköy Boğası' oldu.

        Bülent Terzioğlu'nun yönettiği; Mustafa Başaran, Nurullah Çelebi ve İlayda Sumak'ın başrollerini paylaştığı 'Kadıköy Boğası' ile uzun bir aradan sonra gişenin ilk sırasında bir Türk filmi yer aldı.

        Fenerbahçe tutkunu engelli Mustafa Başaran'ın hayatını konu alan 'Kadıköy Boğası'nın gişenin ilk sırasında yer alması büyük bir sürpriz olarak değerlendirilirken en çok izlenen ikinci film; 16.788 izleyiciyle 'Kaptan Pengu ve Arkadaşları', üçüncü film ise 14.936 izleyiciyle 'Heidi' oldu.

        #fenerbahçe
        #Kadıköy Boğası
        #Mustafa Başaran

