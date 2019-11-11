11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şubesi Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum" projesi kapsamında, Pınar Mahallesi İsmail Hazar Anaokulu Toplantı Salonu'nda KADES tanıtıldı.
İlgili birimlerden polisler, katılımcılara uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verdi.
Programda, uygulamayı kullanmaları sayesinde muhtemel şiddet olaylarından korunan kadınlar deneyimlerini paylaştı.
Bu kadınlardan N.O. (41),gazetecilere yaptığı açıklamada, eski erkek arkadaşının peşini bırakmadığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini, bu nedenle KADES programını cep telefonuna yüklediğini belirtti.
Tehditlerle çoğu zaman yolda karşılaşıldığını dile getiren N.O, böyle durumlarda 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp adres bildirene kadar karşı tarafın şiddet uygulamış ya da kaçmış olduğunu söyledi.
"BU PROGRAM SAYESİNDE HAYATIM KURTULDU"
N.O, KADES uygulamasında butona basılmasından itibaren 3 dakika içinde polis ekiplerinin bölgeye ulaştığını anlatarak, şöyle konuştu:
"Bunun örneğini en son dün yaşadım. Butona basmamdan yaklaşık 3 dakika sonra ekipler bölgeye ulaşıp beni ve karşı tarafı polis merkezine götürdü. Benimle en iyi şekilde ilgilendiler. Uygulama olmasaydı 155'i arayamayacaktım, muhtemelen öyle bir zamanım olmayacaktı. Öldürülecek ya da kaçırılacaktım. Bu program sayesinde hayatım kurtuldu."
Kadınlardan F.Y. (31) de boşanma aşamasında olduğu eşinin ayrı kaldıkları süreçte kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.
Eşinin, mahkemenin verdiği tedbir kararını iki kez ihlal ettiğini belirten F.Y, şunları kaydetti:
"İkamet adresimde kendisiyle karşı karşıya geldik. 155'i arayana kadar beni darbetti. O zamana kadar KADES'ten haberim yoktu. Müracaat için polis merkezine gittiğimde orada KADES programının varlığından haberdar oldum. O günden sonra uygulamayı telefonuma yükledim. Uygulamayı yükledikten sonra da tedbir kararı devam eden eşimle yeniden karşı karşıya geldim. Uygulamayı kullanmamla birlikte kısa sürede ekipler bulunduğum yere gelip kendisini gözaltına aldı."
50 YILLIK EVLİ ÖRNEK ÇİFT
Programa katılan yarım asırlık evli Gülistan (69) ve Şakir Işıktaş (69) da paylaşmanın önemine dikkati çekti.
Gülistan Işıktaş, "sabır, şükür ve kanaat"in evlilikte önemli olduğunu dile getirerek, "Eşine sabır gösterirsen, azla mutlu olmayı bilirsen olmayacak hiçbir şey yok." şeklinde konuştu.
Şakir Işıktaş ise evlilikte paylaşmanın önemine dikkati çekerek, "Varlıkta, yoklukta, iyi günde, kötü günde, açlıkta ve toklukta beraber olmak lazım. Paylaşmak lazım." ifadelerini kullandı.
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