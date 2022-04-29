Nazlı Heptürk yapımcılığında cuma akşamları yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisinin son bölümü dizi severlerin gündeminde. Geçtiğimiz hafta Mahir, her şeye rağmen yanında durduğu Asiye'nin, Cemal'le ilişkisi olduğu şüphesiyle alt üst olmuştu. İşte Kaderimin Oyunu dizisi 19. son bölüm izleme linki...

KADERİMİN OYUNU 19. SON BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linke tıklayarak Kaderimin oyunu. son bölümüne ulaşabilir.

https://www.startv.com.tr/dizi/kaderimin-oyunu/bolumler

KADERİMİN OYUNU 19. NELER OLACAK?

Mahir ve Cemal ilk kez birbirlerinin geçmişini bilen iki adam olarak karşı karşıyadırlar. Cemal hatalarını telafi edip yeni bir hayat kurmanın peşindeyken, Mahir'in Asiye ve çocuklardan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. İki adam savaş bayraklarını asar, kıyasıya bir mücadeleye girişirler. Asiye bu gerilim içinde dengeleri kurmaya çalışırken, Zahide tehdidi saatli bomba gibi yanı başındadır. Ama asıl tehlike, hastane yatağında uyanmayı beklemektedir.