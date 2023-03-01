KAÇUV'dan deprem bölgesindeki tedavi gören çocuklara önemli destek

HABERTURK.COM

KAÇUV, kurulduğu tarihten bu yana kanser tedavisi gören çocuklara yönelik, tedavilerinin sürekliliğini sağlamak, psikososyal hizmetler sunmak ve uygun tedavi ortamı sağlamak gibi önemli faaliyetler yürütüyor. Vakfın en önemli hizmeti olan Aile Evleri’nde, çocuklar ve aileleri tedavi süreçleri boyunca ücretsiz olarak konaklayabiliyor. Bunun dışında, çocukların psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini artıracak etkinlikler ve projeler yürüten KAÇUV, Umudum Eğitim Burs Programı ve Umutlu Kutu projesi gibi önemli çalışmalar da yürütüyor.

Tanı ve tedavide kaydedilen önemli gelişmeler sayesinde çocukluk çağı kanserlerinde sağ kalım oranları artıyor. Projeleri ile binlerce çocuğa ve ailelerine ulaşan KAÇUV, özellikle erken teşhis ile ilgili kamuoyunu bilinçlendirmeye devam ediyor.

KAÇUV, DEPREM BÖLGESİNDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLAR VE AİLELERİNİN YANINDA

KAÇUV, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen depremler sonrasında bölgedeki destek çalışmalarına başladı. Tedavi gören çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için organize olan vakıf, bölgedeki çalışmalarını şöyle sıraladı:

Konaklama Desteği:

Depremden etkilenen ve tedavisi devam eden çocuklar ve aileleri için öncelikle KAÇUV Aile Evleri’nde konaklama desteği sağlıyoruz. Ayrıca İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Antalya illerinde otel ve misafirhanede farklı sürelerde konaklama desteği de sağlayacağız.

Gıda Desteği:

Tedavisi devam eden 221 çocuk ve ailesine, 3 ay boyunca her hafta düzenli olarak dijital alışveriş kodu ile gıda desteği sağlıyoruz.

İlaç Desteği:

İstanbul Eczacı Odası iş birliği ile kanser tedavisi gören çocuklar için ilaç temini desteği sağlıyoruz.

Nakdi Destek:

221 depremzede ailenin (ilaç, yakacak, giyecek, ev tekstili vb.) ihtiyaçlarını karşılamak üzere üç ay boyunca nakdi destek sağlıyoruz.

Umutlu Kutu Desteği:

Deprem bölgesindeki 1000 aileye medikal ve hijyen ürünlerinden oluşan ‘Umutlu Kutu’larımızı ulaştırıyoruz.

Psikososyal Destek:

KAÇUV psikologları ve gönüllüleri ile tedavisi devam eden çocuklara yönelik sürdürdüğümüz "Sanatla Hayata Renk Kat Projesini" depremden etkilenen çocuklar ve aileleri için yaygınlaştıracağız.

Gönüllü Desteği:

Gönüllülerimiz ile afet bölgesinde ihtiyaç olan alanlarda koordinasyon desteği sağlayarak teyitli ve doğru bilginin akışını sağlıyoruz.

SARIYI FARK ET!

KAÇUV, bu yıl da çocukluk çağı kanserlerine dikkat çeken çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf tarafından gerçekleştirilen ‘Sarıyı Fark Et!’ kampanyası kapsamında, 10 farklı ilde (İstanbul, Kırklareli, Bolu, Bilecik, İzmir, Bursa, Çanakkale, Sinop, Burdur, Eskişehir) belediyelerin outdoor alanlarında, sosyal medyada ve ekranlarda erken teşhisin önemine dikkat çekilecek.

KAÇUV ayrıca, 14 Şubat tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Prof. İnci Yıldız’ın ve vakıf psikologlarının katılımıyla bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda Prof. Dr. İnci Yıldız tarafından, ‘kanser nedir, kanser tanısı ve tedavi yöntemleri nelerdir?’ gibi konuların yanı sıra uzmanlar tarafından Deprem ve Çocukla İletişim ve Kriz Anlarında Bedensel Tepkiler başlıklarında bilgiler verildi.

EN SIK GÖRÜLEN KANSERLERDE SIRALAMA DEĞİŞTİ!

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuğa, yani her 3 saatte 1 çocuğa kanser teşhisi konulduğunu belirten KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, bu sayının nükslerle birlikte 5 bine ulaştığı bilgisini verdi.

“Çocukluk çağı kanserleri en sık 0-5 yaş aralığında ve 10-15 yaş döneminde ortaya çıkmaktadır.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de ve dünyada çocukluk çağında görülen kanserlerin yüzde 30’unu lösemi oluşturur. Her yıl yaklaşık 2 bin çocuğa lösemi teşhisi konuluyor. Önceki yıllarda yüzde 70 civarında olan bu oran, bu sene yüzde 70-80 oranında değişiklik göstermektedir. Ülkemizde önceki yıllarda ikinci sıklıkta lenf bezi kanserleri görülürken, artık gelişmiş ülkelerdeki gibi bizde de ikinci sırada beyin tümörleri gelmektedir. Onu sırası ile Lenfoma (Hodgkin ve Hodgkin Dışı Lenfoma), Nöroblastom, Wilms Tümörü, Yumuşak Doku Sarkomları (Rabdomiyosarkom) izler. Kemik, deri, göz ve karaciğer tümörleri ise daha nadirdir.”

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDE HANGİ BELİRTİLER DİKKATE ALINMALI?

Çocukluk çağı kanserlerinin çok az bir kısmının kalıtsal olduğu biliniyor. Bunun yanında her kanser türünün farklı belirtilerle kendini gösterdiğini de vurgulayan Prof. Dr. İnci Yıldız, ailelerin dikkat etmesi gereken önemli belirtileri şöyle sıraladı: “Lösemi hastalığı; iyileşmeyen enfeksiyonlar, aşırı halsizlik, deride solukluk ve kanamalar, karaciğer ve dalakta büyüme, lenf bezlerinde şişme belirtileriyle kendini belli ediyor. Böbrek kanseri, böbrek üstü bezi, lenfoma dediğimiz beze kanserlerinin de kendine özgü belirtileri var. Lenfomalar, beze şişlikleriyle gelir. Böbrek ve böbrek üstü bezi tümörleri, karında şişlikler veya devamlı karın ağrısıyla kendini gösterebiliyor. Kemik tümörleri daha büyük yaştaki çocuklarda kemikte bir şişlik ve ağrıyla ortaya çıkıyor. Bu nedenle aileler en ufak bir belirti bile görüyorsa ihmal etmeden mutlaka doktora başvurmalı.”

TEDAVİDE BAŞARI ORANI YÜZDE 80

Tedavide genellikle çok sayıda ilacın birlikte veya dönüşümlü kullanıldığını belirten Prof. Dr. Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: “Her tümörde etkili ilaç kombinasyonları değişir ama erişkinlerde kullanılan ilaçlar ile ortak olan ve olmayan ilaçlar var. Örneğin ışın tedavisinin, küçük yaşlardaki çocuklarda kullanımı kısıtlıdır. Tedavide başarı oranı ortalama yüzde 80 civarındadır. Son yıllarda halk arasında akıllı ilaç olarak adlandırılan hedefe yönelik tedaviler de başarıyı büyük oranda artırmaktadır.”

CESUR ÇOCUKLARA UMUT DESTEĞİ

20 yılı aşkın bir süredir kanser tedavisi gören çocukların ve ailelerinin destekçisi olan, ihtiyaçlarına çare arayan ve başarılı projelere imza atan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, bu umuda ortak olacak destekçilerini bekliyor. Vakfın projeleri hakkında bilgi almak ve kanserle cesurca mücadele eden çocuklara destek olmak isteyenler www.kacuv.org adresinden bilgi alabilir.

ÖNERİLEN VİDEO