KAÇUV Psikolojik Danışma ve Destek Umut Merkezi açıldı

Türkiye’de maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan psikososyal hizmetler sunmak ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla kurulan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) yeni merkezi “KAÇUV Psikolojik Danışma ve Destek Umut Merkezi” İstanbul’da açıldı.

Kanser tanısı almış çocuklar ve ailelerine yönelik disiplinler arası destek sunma ve bunu tek çatı altında yapma amacıyla açılan Umut Merkezi, İstanbul’un merkez noktalarından Şişli’de faaliyetlerini yürütecek. 0-18 yaş arası kanser tedavisi gören çocuklar, kanser tedavisini tamamlamış çocuklar, bu çocukların aileleri ve bakım verenleri ile sağlık çalışanları Umut Merkezi’nin hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Merkez hafta içi saat 09:00-17:30 arasında randevu sistemiyle hizmet verecek.

KAÇUV Psikolojik Danışma ve Destek Umut Merkezi, sosyal hizmet, psikolojik destek ve atölye çalışmaları olmak üzere üç ana eksende hizmet verecek. Merkezde psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları görev alacak. Uygulanacak faaliyetlerle çocukların hastalıkla başa çıkabilme yetileri kazanmaları, bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimleri yönünden desteklenmesi hedefleniyor. Aile merkezli ve aile sisteminin dengesini gözeten hizmet modeliyle aile bireylerinin ve bakım verenin hastalık hakkında bilinçlendirilmesi, tedavide işbirlikçi olmalarının sağlanması, çocuklarda ve ailelerde tedavinin getirdiği psikolojik zorlanmalarla baş etmelerini kolaylaştırmak merkezin amaçları arasında. Ayrıca danışmanlık, hizmet faaliyetleri ve etkinlikler ile toplumda farkındalık, bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesi, sosyal fayda sağlanması hedefleniyor.

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “2025 bizim için özel bir yıl. KAÇUV olarak 25’inci yaşımızı kutluyoruz. 25 yılda binlerce çocuğa, aileye ve sağlık çalışanlarına ulaşmış olmak bizim için çok değerli ve çok anlamlı. Bundan 25 yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Ana Bilim Dalı Hekimleri ile çocukları burada tedavi gören aileler tarafından kurulan Vakfımız, bugün maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocuklarda tedavinin sürekliliğini sağlamak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan psikososyal hizmetler sunmak ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. KAÇUV psikoloji biriminde bugüne kadar toplamda 7 bin 629 seans yapıldı. Bunların 3 bin 622’si kanser tedavisi gören çocuklarımız, 4 bin 133’ü bakım verenler, 330’u bursiyerler, 205’i ise sağlık çalışanları ile gerçekleştirildi. 25’inci yılımızda merkezlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz KAÇUV Psikolojik Danışma ve Destek Umut Merkezimizle, kanser tanısı almış çocuklarımız ve ailelerine yönelik disiplinler arası destek sunmayı ve bunu tek çatı altında yapmayı amaçlıyoruz.

Dünyada her yıl yaklaşık yeni 400 bin çocukluk çağı kanseri tanısı alınırken, Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 4 bin çocukluk çağı kanseri tanısı konuluyor ve devam eden tedaviler/nükslerle beraber yaklaşık 5 bin kanser öyküsü bulunuyor. Artık iyileşme oranları gelişen tıbbi tedavi imkanları ile birlikte çok daha yüksek. Yenidoğan döneminden ergenlik dönemine kadar her yaşta görülebilen çocukluk çağı kanserlerinde, erken tanı ve doğru tedaviyle iyileşme oranları bugün yüzde 90'lara varıyor. Bu nedenle umudumuz ve çabamızla birçok çocuğumuza ulaşabilir, onların hayata tutunmalarına destek olabiliriz. Bundan aldığımız güçle ve sizlerin de desteğiyle çalışmalarımızı yeni yaşımızda da sürdüreceğiz.”

AİLELER ÖNCELİKLE MERKEZDEN RANDEVU TALEP EDECEKLER

KAÇUV Genel Müdürü Alican Yurtsever, merkezin işleyişiyle ilgili bilgi vererek şöyle konuştu:

“Aileler telefon, e-posta veya yönlendirme yoluyla merkeze ulaşarak randevu talep edebilecekler. Aile KAÇUV’a kayıtlıysa psikolojik destek birimine yönlendirilerek ön görüşme randevusu ayarlanacak. Kayıtlı değilse Sosyal Hizmet Birimine iletilecek. Sosyal hizmet uzmanı, aileyle ilk görüşmeyi yapacak, ihtiyaçları belirleyecek ve kaydını oluşturacak. Ardından gerekli sosyal hizmet müdahalesi uygulanacak ve talepler doğrultusunda gerekli destek yönlendirmesi yapılacak. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan danışanlar ve aileler psikolojik destek ekibine yönlendirilecek. Psikolojik destek süreci, ön görüşme sonrası ataması yapılan psikolog tarafından yürütülecek. Psikolog, çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarına göre bir terapi planı oluşturacak. Belirlenen ihtiyaca göre düzenli olarak bireysel ve grup seansları gerçekleştirilecek.”

ATÖLYELER VE ETKİNLİKLER DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

“Ayrıca merkezde atölyeler ve etkinlikler de gerçekleştirilecek” diyen Yurtsever, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocukların tedavi sürecinde karşılaşılabilecek zorluklara dair aile görüşmeleri düzenlenecek. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sosyal destek mekanizmaları hakkında ailelere bilgilendirme yapılacak. Çocuklara yönelik sanat, yaratıcı etkinlikler ve dijital becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenerek onların moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik atölyeler gerçekleştirilecek. Sağlık çalışanlarının baş etme becerilerini geliştirecek sanat terapisi grup çalışmaları da düzenlenecek. Kurumsal gönüllülerle etkinlik planlamaları yapılacak. Son olarak izleme ve değerlendirme süreci gerçekleştirilecek. Sosyal hizmet uzmanı ve psikolog, süreç boyunca aileyi, çocuğu izleyecek ve gelişimi değerlendirecek. Gerektiğinde ilgili destek kurumlarına yönlendirme yapılacak. Danışan, merkezdeki sürecini tamamladıktan sonra vakfın diğer hizmetleri hakkında bilgilendirilecek ve destek almaya devam edebileceği hizmetlere yönlendirilecektir.”