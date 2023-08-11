Kaçkarlar'ın doğa harikası yaylaları
Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle vatandaşlar Rize'nin yaylalarını tercih ediyor
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Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için Rize'nin yaylalarını tercih etti.
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Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkar Dağları ve milli parklar içerisinde yer alan yaylalar, doğanın tadını çıkarmak isteyen binlerce kişiyi ağırlıyor.
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Elevit Yaylası, Çat Yaylası, Badara Yaylası, Verçenik Yaylası, Zile Kalesi bölgede en çok tercih edilen yerler arasında bulunuyor.
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Doğada vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, özellikle günübirlik yürüyüş ve kamp yaparak doğanın tadını çıkarıyor.
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İşte Kaçkarlar'ın doğa harikası yaylalarından kareler!
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