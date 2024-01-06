Kaçırılan öğrenci servisinin içindeki panik anları kamerada!

İstanbul'da, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta, 4 Ocak Perşembe günü saat 07.00 sıralarında, Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra Tolga Nalbant tarafından kaçırılmıştı.

DHA'da yer alan habere göre yaya olarak aracın yanına yaklaşan ve aracın arka lastiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte aracı kaçırmıştı.

Şüpheli bir süre sonra serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana araba lazım" diyerek araçtan indirmişti. Olayın duyulmasının ardından polis alarma geçerken, gasp edilen servis minibüsü, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelinin 34 yaşındaki Tolga Nalbant olduğunu belirleyen polis, onu her yerde aramaya başladı.

Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin işlediği suçlar arasında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin gasp ettiği servis aracını terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray'a gittiği oradan Gebze'ye geçtiği öğrenildi. Kocaeli'ne geçtiği tespit edilen şüphelinin burada bir arkadaşının yanına giderek borç para aldığı öğrenildi. Şüpheli Tolga Nalbant'ın daha sonra otobüs bileti alarak Ankara'ya ulaştığı ortaya çıktı.

KÜLLİYEDE KORUMA POLİSLERİ DURDURDU

Şüphelinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içeri girmek istediği, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurduğu öğrenildi. Şüphelinin, "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" dediği belirlendi. Bu gelişme üzerine gelen şüphelinin, İstanbul'da servis kaçırdığı iddiasıyla aranan şüpheli olduğu tespit edilerek gözaltına alınarak İstanbul'dan gelen Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, dün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nalbant, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARAÇ KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kaçırılan servis minibüsünün içindeki araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin şoför koltuğuna oturarak minibüsle hızla ilerlediği görülüyor.

Servisteki öğrencilerin korku ve panik içinde bağrışmaları duyulurken, şüphelinin "Korkmayın araç lazımdı, sakin olun indireceğim" dediği duyuluyor.

"KALBİMDE VE KULAĞIMDA CIZIRTI DUYDUM"

'Yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Tolga Nalbant´ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Tolga Nalbant ifadesinde, "Ben olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum, olay esnasında kalbimde ve kulağımda bir cızırtı duydum. Ara ara uyuşturucu madde kullanmaktayım. En son 6 gün önce uyuşturucu madde kullandım.

Olay günü araç içerisinde çocuk olduğunu bilmiyordum. Yaptığım eylemden dolayı çok pişmanım. Ben kendimi Cumhurbaşkanına duyurmak istemiştim, tedavi görmek istiyorum. Araç ile Ankara'ya gidecektim başka bir amacım yoktur, ben yanlış hatırlamıyorsam kırmızı reçeteli ilaçlar kullanıyordum. Çapa'da psikiyatri tedavisi gördüm. Yaptığım eylemin bu raddeye geleceğini tahmin etmedim" ifadelerini kullandı.

"F29 PSİKOZ TANISI BULUNMAKTADIR"

Şüpheli Tolga Naşbant´ın avukatı ise beyanında, "Müvekkil beyanlarına aynen katılıyoruz. Müvekkilimiz raporlu psikiyatri hastasıdır. Buna ilişkin teşhisin ismi F29 psikoz tanısı konulmuştur. Bu husus e-devlet'te sabittir. Bu teşhis kusur sorununu ortadan kaldırmıştır. Kaçma şüphesi yoktur. Sabit ikametgah sahibidir. Bu nedenle müvekkilin öncelikle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını, hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilmesine karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Hakimlik tutuklama gerekçesini ise şu şekilde açıkladı, "Şüphelinin isnat edilen suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunmasıyla birlikte şüphelinin tek irade kapsamında birden fazla suça konu eylemi gerçekleştiği yönünde dosyada somut delillerin bulunması, her ne kadar kendisinin gaipten gelen sesleri duyduğunu ve rahatsızlığının bulunduğunu beyan etmiş ise de, hakimliğimizce yapılan sorgu esnasında şahsın bilinçli olarak kendisini bu tavır ve hal içerisine sokma kastıyla birlikte işlemiş olduğu cürmün netice veya sonuçlarından kurtulabilmek amacıyla hareket edebileceği değerlendirilmiş" denildi.

Ayrıca dosyada şüphelinin psikolojik rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir raporun da bulunmadığı belirtildi. Hakim tutuklama gerekçesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine de değindi. Hakim bu gerekçeyi şu şekilde açıkladı, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin `özgürlük ve güvenlik hakkı´ başlıklı 5. Maddesinin 1. fıkrasının c bendine göre atılı suçun işlendiğinden kuşkulanmak için inandırıcı ve geçerli sebeplerin bulunduğu anlaşılmakta" dedi.