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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaçak silah atölyesine baskın!

        Trabzon'da kaçak silah atölyesine baskın: 2 gözaltı

        Trabzon'da, jandarma ekiplerinin kaçak silah atölyesine yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:53 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:53
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        Kaçak silah atölyesine baskın!
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        Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timleri ve JASAT dedektiflerinin yaptığı saha çalışmaları sonucu Yomra ilçesi Yokuşlu Mahallesi'nde evlerinin eklentisinde kaçak silah atölyesi bulunan T.S. (82) ve A.S.'nin (44) el yapımı silah yaptıkları ve ruhsatsız silahları tamir ettikleri tespit edildi.

        JASAT ve KOM ekiplerince yapılan operasyonda 1 adet parçalara ayrılmış seri numarası olmayan tabanca, 1 adet mengenede işleme alınmış tabanca namlusu, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca namlusu, 2 adet şarjör, 95 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 63 adet 9 mm tabanca fişeği, 150 adet fişek kapsülü, 3 adet kapsül bükme makinesi, 2 kutu barut, 4 kutu saçma, 1 adet saçma ölçü aparatı, 3 adet tabanca iğnesi, 9 adet tabanca icra yayı, 1 adet tabanca yapımında kullanılan torna makinesi, 3 adet sabitlenmiş mengene, 20 adet el eğesi, 5 adet spiral makinesi, 1 adet sabit ayaklı metal delme matkabı, 2 adet el matkabı, 10 adet el demir testeresi, 45 adet muhtelif el aletleri, 1 adet ince ölçümlerde kullanılan kumpas, 7 adet sprey boya, 4 adet pas çözücü, 1 adet kompresör, 1 adet kaynak makinesi, 2 adet taşlama makinesi, 17 adet anahtar takımı tespit edilerek el konuldu.

        Gözaltına alınan A.S. ve T.S.'nin adli ve idari işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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