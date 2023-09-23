Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?

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ABD'de The New York Times'ın yayımladığı "Sağlığınız için ideal emeklilik yaşı ne olmalıdır?" başlıklı makale emeklilik yaşına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Bizler de vatandaşlara kaç yaşında emekli olmak istediklerini sorduk. 55 - 60 yaş ideal diyenlerin yanı sıra, 45 yaşında emekli olmak isteyen ve hatta hiç çalışmak istemeyen de var, elden ayaktan düşene kadar çalışmak isteyen de...

The New York Times'ın söz konusu haberinde ABD'de ortalama yaşam beklentisinin 76 yıl, ortalama emeklilik yaşının ise 67 olduğuna dikkat çekildi. Dünya genelinde pek çok ülkenin yaşlanan nüfusun ekonomik baskılarını dengelemek için emeklilik yaşını yükseltmeyi tartıştığı vurgulandı.

Haberde yer alan bilgilere göre Boston College Emeklilik Araştırma Merkezi'nde kıdemli araştırma ekonomisti olan Gal Wettstein, insanların çalışma/yaşam beklentisiyle ilgili bir araştırmada yaş ve istihdam potansiyellerini inceledi. Araştırmada, 50 yaşındaki sağlıklı Amerikalıların ortalama 23 yıl daha bir engeli olmadan yaşamayı bekleyebileceği tespit edildi. Bu tespitten yola çıkarak insanların maksimum çalışma ömrü beklentisinin 73 yaş olduğu kanaatine varıldı.

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Araştırmayla ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Wettstein, "Hiç şüphe yok ki yaşam beklentisi uzadı ve çalışılabilecek süre dede arttı. Bunun bir kısmı sağlık alanındaki gelişmeler, bir kısmı da işin doğasının değişmesi sebebiyle oldu" ifadelerini kullandı.

"65 YAŞ ALTI EMEKLİLİK BİR ANLAM İFADE ETMİYOR"

2020 itibarıyla ABD işgücünün yaklaşık yüzde 45'i yönetim, işletme, finans, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi bilgiye dayalı bir alanda çalışıyordu. 1935'te ise bu tür meslekler işgücünün yalnızca yüzde 6'sını oluşturuyordu. Güney Kaliforniya Üniversitesi Leonard Davis Gerontoloji Bölümü Dekanı Dr. Pinchas Cohen, bu alanlardaki çalışanlar için sağlık açısından bakıldığında 65 yaşın altında emeklilik yaşının "hiçbir anlam ifade etmediğini" belirtti.

"70'LERDE EMEKLİLİK MAKUL"

Georgia Üniversitesi Gerontoloji Enstitüsü müdürü Lisa Renzi-Hammond da bilgiye dayalı işlerde çalışan insanlar için 70'lerdeki emeklilik yaşının açıdan da makul olduğunu belirterek "Bilişsel yetilerimizi genellikle 70'li yaşlarımıza kadar oldukça iyi bir şekilde koruyabiliyoruz. Emeklilik yaşı çalışanların yeteneklerine veya yeterliliklerine göre belirleniyorsa, emeklilik yaşının 60'larda olması için kesinlikle hiçbir neden yoktur" dedi.

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Dr. Renzi-Hammond, beynin bazı bölümlerinin 45 yaş civarında hacim kaybetmeye başladığını, ancak diğer alanların bunu telafi edebildiğini söyledi. Kendisinin verdiği bilgiye göre kristalleşmiş zeka (yeni durumlara uygulanabilecek birikmiş bilgi) ve sosyal biliş (kişilerarası etkileşimlerde uygun şekilde davranmak) gibi bilişin diğer yönleri de onlarca yıl gelişmeye devam ediyor.

"BAZI İNSANLAR ÇALIŞMAYI BIRAKINCA ÇÖKÜYOR"

Bu bilişsel süreçlerin birçoğu iş gücünde kalınarak korunup güçlendirilebiliyor. Dolayısıyla bazı insanlar çalışmayı bıraktıklarında zihinsel ve fiziksel olarak çöküyorlar. Hatta bir çalışmada, emekliliğin ertelenmesinin, emeklilikten önceki sağlık durumuna bakılmaksızın ölüm riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu bile ortaya koydu. Uzmanlar, işten ayrılmayla birlikte gelen işle ilgili fiziksel aktivite ve sosyal etkileşimlerdeki azalmanın, emeklilik sonrası yaşanan sağlık sıkıntılarının büyük ölçüde sorumlusu olduğunu düşünüyor.

FİZİKSEL İŞLERDE DURUM FARKLI

The New York Times'a göre ulusal sağlık ve engellilik ortalamaları hikayenin tamamını anlatmıyor. Bazı insanlar zinde kalıp 80'li yaşlarına kadar çalışmaya devam ediyor. Ancak bazı işler fiziksel olarak daha zorlu ve insanların sağlığına zarar veriyor.

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Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Cohen, "Fiziksel bir işte çalışan ve 65 yaşında bu işi yapmaya gerçekten devam edemeyecek insanlar var. Emekli olma ihtiyaçlarına saygı duyulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Dr. Renzi-Hammond ise bu tür fiziksel işlerde emekliliğin sağlık durumunu iyileştirebileceğini belirterek "Fiziksel olarak sizin için kötü olan, berbat uykular çektiğiniz ve sürekli stres altında olduğunuz bir işten ayrılıyorsanız, emeklilik sağlığınız için harikadır" dedi.

1935'te kurulduğunda Sosyal Güvenlik sisteminin ilk amacının, fiziksel olarak artık çalışamayacak durumda olan insanları desteklemek olduğu belirtilen haberde "Ancak emekliliğin bir amacı da insanları birkaç yıllık boş zamanla ödüllendirmesidir" denildi.

Haberin görseli pexels.com'dan alınmıştır...